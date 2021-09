Πολιτισμός

Μόνικα Μπελούτσι: Οι επιστολές της Κάλλας εμπλούτισαν τη δική μου ζωή

Η Μόνικα Μπελούτσι θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο για να ερμηνεύσει επιστολές της Μαρίας Κάλλας. Τι είπε στους Έλληνες δημοσιογράφους.

Η αγάπη της Μόνικα Μπελούτσι για την Ελλάδα είναι γνωστή - και αντιστρόφως. Σήμερα η αιθέρια ιταλίδα ηθοποιός, από τις διασημότερες και ωραιότερες σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου, συναντήθηκε με Έλληνες δημοσιογράφους σε μια συνέντευξη Τύπου, συζητώντας για τις άγνωστες «επιστολές και αναμνήσεις της Μαρίας Κάλλας» (Maria Callas: Lettres & Memoires) που θα αναγνώσει στα γαλλικά με τον δικό της αισθαντικό τρόπο στο Ηρώδειο, στις 21,22 και 23 Σεπτεμβρίου.

Η παράσταση που περιοδεύει, έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2019 και επρόκειτο να παρουσιαστεί στο Ηρώδειο την περασμένη χρονιά, αναβλήθηκε λόγω πανδημίας, και τώρα η ζήτηση των εισιτηρίων, οδήγησε τους διοργανωτές να προσθέσουν μια ακόμα μέρα για να καλύψουν τις ανάγκες. Τη μετάκληση εξασφάλισε για το ελληνικό κοινό ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

Η ανάγνωση βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τομ Βολφ - σκηνοθέτη και της παράστασης, αλλά και της πρόσφατης ταινίας του, «Maria by Callas» - στο οποίο συγκέντρωσε από προσωπικούς φίλους της, ιδρύματα και ιδιωτικές συλλογές, πάνω από 350 αδημοσίευτα γράμματα της Κάλλας, γραμμένα από την ίδια στη διάρκεια 30 ετών (1946-1977).

Η ανάγνωση των επιστολών ακολουθεί χρονολογική σειρά, φέρνοντας στο φως κρυφές και άγνωστες πτυχές της μεγάλης ντίβας. Από την παιδική της ηλικία στη Νέα Υόρκη, ως τα χρόνια του πολέμου στην Αθήνα και από τα πρώτα βήματα της καριέρας της ως στο γάμο της και τον κατοπινό θυελλώδη έρωτά της για τον Αριστοτέλη Ωνάση, σε μια ζωή που χαρακτηρίστηκε από επιτυχίες, δόξα, φήμη και προσωπική λύπη και απελπισία.

Τη Μόνικα Μπελούτσι, πλαισιώνουν μουσικά οι ήχοι της Καμεράτας-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής, υπό την διεύθυνση του κορυφαίου Έλληνα μαέστρου, Γιώργου Πέτρου, ο οποίος στο τέλος της παράστασης θα ερμηνεύσει τιμητικά ένα απόσπασμα στο πιάνο το οποίο ανήκε στη Μαρία Κάλλας και παραχωρήθηκε για τις τρεις ημέρες των παραστάσεων από το Ίδρυμα Ωνάση.

«Είμαι συγκινημένη που βρίσκομαι εδώ. Αγαπώ την χώρα σας, το ξέρετε αυτό. Θα είναι τρία πολύ έντονα βράδια» είπε η ηθοποιός στη συνέντευξη Τύπου.

Για τη Μόνικα Μπελούτσι το θέατρο «είναι εντελώς νέα εμπειρία, τόσο διαφορετική από τον κινηματογράφο».

«Ήμουν φοβισμένη όταν ο Τομ Βολφ μου ζήτησε να ερμηνεύσω τα γράμματα της Μαρίας Κάλλας, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ» συνέχισε η ίδια: «Είναι τόσο γεμάτα από συναίσθημα, ευθραυστότητα, ειλικρίνεια. Πολλοί έχουν πει ότι είχε μια τραγική ζωή, εγώ θα έλεγα είχε μια γενναία ζωή, ακολούθησε την καρδιά της, μια γυναίκα ασυμβίβαστη. Έκανε ό,τι ήθελε και ήξερε τι έκανε, λένε οι άνθρωποι που την γνώρισαν. Θυσίασε όλη τη ζωή της στη μουσική, την καριέρα της - κι όταν γνώρισε τον Αριστοτέλη Ωνάση θέλησε να ζήσει την ζωή της σαν γυναίκα. Και πήρε διαζύγιο σε μια εποχή που απαγορευόταν στην Ιταλία. Δεν απέκτησε παιδιά, συχνά μιλούσε για μια δυστυχισμένη παιδική ζωή, για τις δύσκολες σχέσεις με τη μητέρα της. Η Μαρία Κάλλας παραμένει μια γυναίκα που εμπνέει, μια γυναίκα μοντέρνα».

Διερωτήθηκε τέλος, γιατί διάλεξε εκείνην ο Τομ Βολφ να διαβάσει τις επιστολές της Κάλλας: «Ίσως ήταν η μεσογειακή ενέργεια που διέθετε η Κάλλας; Ίσως η διεθνής της καριέρα; Ίσως επειδή ήταν ξένη όπου κι αν πήγαινε; Η μουσική εμπλούτισε την δική της ζωή. Οι επιστολές της εμπλούτισαν την δική μου ζωή» δήλωσε η Μόνικα Μπελούτσι.

