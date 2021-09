Τεχνολογία - Επιστήμη

Μυριβήλη στον ΑΝΤ1: υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές είναι μόνο η αρχή (βίντεο)

Τον Αύγουστο στο έδαφος της Αθήνας καταγράφηκαν θερμοκρασίες πάνω από 55 βαθμούς! Προειδοποιεί η Επικεφαλής για την Αντιμετώπιση της Αστικής Υπερθέρμανσης.

Η Αθήνα βιώνει περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καταστροφικές πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι, είναι μόνο η αρχή, προειδοποιεί μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Επικεφαλής για την Αντιμετώπιση της Αστικής Υπερθέρμανσης, Ελένη Μυριβήλη, η πρώτη γυναίκα στην Ευρώπη που αναλαμβάνει αυτή τη θέση.

“Υπάρχει ελάχιστη πρόνοια για την άνοδο της θερμοκρασίας στις πόλεις κι αυτό είναι τραγωδία” τονίζει στον ΑΝΤ1 με το βλέμμα στην Αθήνα, η οποία φλέγεται. Είναι χαρακτηριστικό πως τον φετινό Αύγουστο στο έδαφος του κέντρου καταγράφηκαν θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 55 βαθμούς Κελσίου!

“Είδαμε αυτόν τον τρελό καύσωνα τον Αύγουστο, αν αυτός ο καύσωνας είχε συμβεί τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο, θα είχαμε θρηνήσει πάρα πολλά θύματα. Αν ο κόσμος δεν έλειπε θα είχαμε μπλακ άουτ, κι αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι άνω των 60 θα κατέληγαν στα νοσοκομεία” εκτιμά η κ. Μυριβήλη.

“Έχουμε δρόμους, μικρά πεζοδρόμια, παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στη μέση αυτοκίνητα. Στους πεζούς και το πράσινο αναλογεί ενάμιση μέτρο. Χτίσαμε, τώρα πρέπει να ξεχτίσουμε” προσθέτει.

Χρειάζεται ένα σχέδιο σε τρεις άξονες εξηγεί η κυρία Μυριβήλη: Σωστή ενημέρωση των πολιτών, μέτρα σε ακραίες συνθήκες καύσωνα που θα αφορούν κυρίως τις ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες και μεταμόρφωση της πόλης από τα θεμέλια.

Σε ερώτηση για το τι μπορεί να γίνει ώστε η Αθήνα να μετατραπεί σε βιώσιμη πόλη η κ. Μυριβήλη απαντά ότι πρέπει να αυξηθεί κατά πάρα πολύ το πράσινο στην Αθήνα και θα πρέπει να έρθει στην επιφάνεια το νερό, γιατί υπάρχουν υπόγεια νερά στην Αθήνα. “Αυτό όμως θέλει πολύ μεγάλη πολιτική βούληση. Οι πολιτικοί δεν έχουν ασχοληθεί σοβαρά πρέπει να μπει σαν προτεραιότητα” σημείωσε.

“Το να γίνει η Αθήνα κατοικήσιμη ποιοτικά είναι ένας πόλεμος, που πρέπει να κερδηθεί πριν καλοκαίρια όπως το φετινό γίνουν δρόμος χωρίς επιστροφή” κατέληξε.

