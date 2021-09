Αθλητικά

“Αυτοκτόνησε” η ΑΕΚ στο “Γεντί Κουλέ”

Η Ένωση που έπαιζε για 54' λεπτά με 10 παίκτες στραβοπάτησε στην έδρα του ΟΦΗ.

Σε ένα ματς - ροντέο, ΟΦΗ και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 3-3 στο "Γεντί Κουλέ" στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

H Ένωση προηγήθηκε με τον Αραούχο και παρότι έμεινε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Γκαρσία, σημείωσε άλλα δύο γκολ. Αντί όμως να διατηρήσει τη συγκέντρωσή της στο δεύτερο μέρος, είδε τους Κρητικούς να μειώνουν με 2 γκολ του Νέιρα και να ισοφαρίζουν με τον Βούρο στις καθυστερήσεις.

ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η ΑΕΚ μπήκε με διάθεση να βάλει τη μπάλα κάτω και να επιβάλλει την κυριαρχία της. Η Ένωση προσπάθησε να βρει διαδρόμους από τον άξονα και κατάφερε να απειλήσει μόλις στο 2', όταν από ωραία βαθιά μπαλιά του Μισελέν, ο Γκαρσία έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ και πρόλαβε την έξοδο του Επασί στη γωνία της μεγάλης περιοχής, αλλά το ψηλοκρεμαστό πλασέ έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι! Τρία λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Τζαβέλλα από σέντρα του Άμραμπατ έφυγε άουτ.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να ισορροπήσε το ματς και να δημιουργήσει αξιώσεις (με τον Λάμπρου). Η ΑΕΚ όμως βρήκε τα κενά που ήθελε στο 15' και άνοιξε το σκορ. Ο Αραούχο, πήρε την πάσα ύστερα από ωραία ενέργεια και πάσα του Άμραμπατ, απέφυγε υπέροχα έναν αντίπαλο, έπιασε υποδειγματικό συρτό σουτ έξω από την περιοχή με το αριστερό και νίκησε τον Επασί.

Η Ένωση κυνήγησε να βάλει και ένα γρήγορο δεύτερο γκολ και να αποβάλλει το άγχος του αποτελέσματος. Στο 18' ο Γκαρσία "έσπασε" την μπάλα στα δεξιά, όπου έμπαινε μόνος ο Μισελέν, αλλά ο Γάλλος προτίμησε να σουτάρει άστοχα στην κλειστή γωνία (αντί να γυρίσει στην περιοχή) και η ευκαιρία έφυγε ανεκμετάλλευτη.

Ο ΟΦΗ έδειχνε αδύναμος να αντιδράσει. Η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο. Είχε μία καλή στιγμή με τον Λάμπρου στο 21', χωρίς ωστόσο να βάλει δύσκολα στον Στάνκοβιτς που μπλόκαρε εύκολα. Στο 36' όμως ήρθε η αποβολή του Λιβάι Γκαρσία που διατάραξε τις ισορροπίες. Ο Λάμπρου τρία λεπτά αργότερα πήρε ριμπάουντ από το λάθος του Τζαβέλλα και την κακή τοποθέτηση του Στάνκοβιτς, προσπάθησε να τον κρεμάσει αλλά ήταν άτυχος με τη μπάλα να φεύγει άουτ.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα η Ένωση δεν κλείστηκε. Παρέμεινε ψηλά και πίεσε. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν ένα δεύτερο γκολ στο 41'. Έπειτα από ωραία ενέργεια και γύρισμα του Σιμάνσκι από δεξιά, ο Τσούμπερ ξεμαρκαρίστηκε με υπέροχο τρόπο μέσα στην περιοχή και με κοντινό σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία!

Μάλιστα στο 44' οι κιτρινόμαυροι θα μπορούσαν να είχαν πάει στα αποδυτήρια και με τρίτο τέρμα, αλλά ο Τζαβέλλας δεν ζύγισε καλά το πλασέ του, όταν πήρε την επαναφορά από λανθασμένη απόκρουση του Επασί, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Τσούμπερ.

Στο δεύτερο μέρος ο Νιόμπλιας έριξε στο ματς Ουές και Ντουρμισάι και λίγο αργότερα τον Φαν Ντούινεν, για να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι τη στιγμή που το ματς φαινόταν χαμένο. Ο ΟΦΗ είχε δύο καλές στιγμές με το σουτ του Νέιρα και την κεφαλιά του Διαμαντή, οι οποίες ήταν άστοχες, ενώ στο 55' ο Χατζισαφί ανέκοψε το σουτ του Ντουρμισάι μέσα στην περιοχή.

Και πάλι όμως ο ΟΦΗ έδειχνε ανήμπορος να βρει αντίδραση. Και η ΑΕΚ τον πλήγωσε με τον νεοεισελθέντα Καρίμ Ανσαριφάρντ. Στο 65' ο Ιρανός από κλέψιμο και πάσα του Σάκχοφ, με τον οποίο μπήκε μαζί στο παιχνίδι, κοντρόλαρε -στο ύψος τη μεγάλης περιοχής και δεξιά- και με ένα ξερό σουτ στην αριστερή γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3!

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στο 31' σε μια αδύναμη στιγμή για την άμυνα της ΑΕΚ! Σε εκτέλεση φάουλ από τον άξονα ο Νέιρα πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας και με κεφαλιά-ψαράκι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τους Τζαβέλλα-Βράνιες να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Το 1-3 αναθέρμανε το ενδιαφέρον στο παιχνίδι αλλά και το ηθικό του ΟΦΗ που πίεσε να μειώσει περισσότερο το σκορ και να διεκδικήσει την ισοφάριση.

Οι Ηρακλειώτες εκβίασαν το λάθος στην άμυνα της ομάδας του Δικέφαλου Aετού στο 84'. Ο Νέιρα ευνοήθηκε και με σουτ που άλλαξε πορεία, μείωσε σε 2-3 βάζοντας φωτιά στο παιχνίδι! Στις καθυστερήσεις ο Βούρος ισοφάρισε σε 3-3 και έκλεψε το τρίποντο από την Ένωση.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Στάνκοβιτς, Μισελέν, Βράνιες, Τζαβέλλα, Χατζισαφί, Λε Ταλέκ, Σιμάνσκι (88' Σβάρνας), Τσούμπερ (72' Μάνταλος), Γκαρσία, Άμραμπατ (62' Σάκχοφ), Αραούχο (62' Ανσαριφάρντ)

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Βούρος, Διαμαντής, Πασαλίδης (46' Ουές), Κοροβέσης, Γκαγιέγκος, Ντε Γκουζμάν, Νέιρα, Καμάου (46' Ντουρμισάι), Λάμπρου (71' Γρίβας), Καστάνιος (Φαν Ντούινεν)

