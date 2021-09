Αθλητικά

Ατρόμητος – Παναιτωλικός: “Διπλό” μέσα στο Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νίκη με ανατροπή για την ομάδα του Αγρινίου.

Ο Παναιτωλικός έφυγε νικητής με 2-1 από το Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, κατακτώντας το πρώτο τρίποντο στο εφετινό πρωτάθλημα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων πήρε προβάδισμα με τον Στέφανο Στρούγγη στο 44ο λεπτό, οι Αγρινιώτες ανταπέδωσαν με τον Νίκο Βέργο στο 72΄ κι έφτασαν στην ολική ανατροπή με τον Ρούντι Ζεστέντ στο 90΄, κι ενώ στο 90΄+5 ακυρώθηκε γκολ του Στρούγγη με τη χρήση VAR.

Οι γηπεδούχοι τελείωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Μπεντινέλι στο 84΄ με δεύτερη κίτρινη, κι ενώ ο ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων είχε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 61ο λεπτό.

Οι συνθέσεις

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Πίριτς, Βασιλαντωνόπουλος, Χατζηισαΐας (16΄ Στρούγγης), Παπαδόπουλος, Καστεγιάνο, Σάλομον, Ντένιτς, Κλωναρίδης (61΄ Μπεντινέλι), Μουνίθ (81΄ Σπιριντόνοβιτς), Καρτάλης (61΄ Πιζάνο), Κουλούρης.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ροντρίγκες, Λούι, Κορνέλιους, Μαλής, Χουχούμης (45΄ Αντούνες), Φλόρες, Βαρόνε (77΄ Ντουάρτε), Μεντόσα (60΄ Βέργος), Ντίας, Μόρσεϊ (78΄ Τσιγγάρας), Καρέλης (60΄ Ζεστέντ).

Ειδήσεις σήμερα:

“Αυτοκτόνησε” η ΑΕΚ στο “Γεντί Κουλέ”

Μυριβήλη στον ΑΝΤ1: υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές είναι μόνο η αρχή (βίντεο)

Μόνικα Μπελούτσι: Οι επιστολές της Κάλλας εμπλούτισαν τη δική μου ζωή