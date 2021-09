Φωτιά στο Μάτι: παραμύθι αφιερωμένο στις δίδυμες που “έφυγαν” αγκαλιά (βίντεο)

Κοινωνία

Ένα παραμύθι αφιερωμένο στα δίδυμα κορίτσια που κάηκαν αγκαλιασμένα με την γιαγιά και τον παππού τους στο Μάτι παρουσιάζει ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος.

Της Φωτεινής Νάσσου

Η τραγωδία της οικογένειας Φιλιπποπούλου, που έχασε τις 9χρονες δίδυμες στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, δεν ξεχνιέται. Η αγάπη είναι μνήμη…

Ο πατέρας αναζητούσε τα κορίτσια του. Έλεγε ότι αγνοούνται και ήλπιζε. Η φωτιά όμως είχε κυκλώσει την γιαγιά Σοφία τον παππού Φίλιππο και τις μικρές εγγονές τους. Ο τραγικός επίλογος είχε γραφτεί…

Σήμερα τρία χρόνια μετά, η Σοφία και η Βασιλική θα είναι οι νεράιδες στο παραμύθι "Πρόσεχε τι εύχεσαι" του Παναγιώτη Δημητρόπουλου.

Τα ονόματα της Σοφίας και της Βασιλικής θα μνημονεύονται μέσα από ένα παραμύθι. Ίσως γιατί οι ήρωες των παραμυθιών τα βράδια ζωντανεύουν…

