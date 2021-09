Παράξενα

Ολυμπιακός: Η πιο φανατική οπαδός ετών 92! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυρία Πόπη Χαβούζογλου, 92 ετών, δεν χάνει αγώνα των ερυθρόλευκων. Μάλιστα εμβολιάστηκε για να μπορέσει να βρεθεί ξανά στο γήπεδο.

Η πιο φανατική οπαδός του Ολυμπιακού είναι 92 ετών και εμβολιάστηκε χωρίς δεύτερη σκέψη για να μπορέσει να βρεθεί ξανά στο γήπεδο και να απολαύσει από κοντά την αγαπημένη της ομάδα.

Η Πόπη Χαβούζογλου μετά από μεγάλο διάστημα αποχής από τα γήπεδα λόγω πανδημίας ανυπομονούσε να επιστρέψει στην κερκίδα και να κάνει χαμό!

“Πολλά χρόνια τώρα πηγαίνω με την κόρη μου. Παρακαλάγαμε, λέγαμε τώρα θα γίνει, τώρα θα γίνει μέχρι που ήρθε η ώρα να πάω να κάνω το εμβόλιο. Μου έλεγε η κόρη μου “αν δεν το κάνεις δεν πρόκειται να δεις τον Ολυμπιακό” και έτρεξα…”.

Τα αντικείμενα στο σπίτι, τα ρούχα τους, η κουζίνα, τα πάντα γύρω τους και πάνω τους είναι ερυθρόλευκα για να τους θυμίζουν την αγαπημένη τους ομάδα. Ακόμα και το τηλέφωνο της κ. Πόπης έχει τον ύμνο του Ολυμπιακού!

Μητέρα και κόρη μιλώντας στον ΑΝΤ1 για την ξεχωριστή βραδιά με την Μυρτώ, τόνισαν ότι ανυπομονούν να ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο και να περάσουν και πάλι το μήνυμα ότι το γήπεδο ενώνει όλο τον κόσμο!

Ειδήσεις σήμερα:

Μόνικα Μπελούτσι: Οι επιστολές της Κάλλας εμπλούτισαν τη δική μου ζωή

ΟΑΕΔ - Εποχικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως 1016 ευρώ

Πάτρα - Αγώνες καρτ: Πέντε συλλήψεις για το ατύχημα με τον 6χρονο