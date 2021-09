Πολιτική

Πλεύρης: Αδιάβαστος ο Τσίπρας για τα θέματα του υπουργείου Υγείας

Δήλωση - απάντηση του Θάνου Πλεύρη στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

«Αδιάβαστος εμφανίστηκε ο κ. Τσίπρας για τα θέματα του υπουργείου Υγείας», αναφέρει σε δήλωση – απάντηση του ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα μετά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός Υγείας «αναφέρθηκε σε χρηματοδότηση του ΕΣΥ με 2 δισ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και αύξηση των μισθών ξεχνώντας ότι ως πρωθυπουργός άφησε τους προϋπολογισμούς του ΕΣΥ σε ιστορικό χαμηλό.

Αναφέρθηκε σε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 1 δισ. ευρώ χωρίς να γνωρίζει ότι ήδη η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει για το υπουργείο Υγείας 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναφέρθηκε σε προσλήψεις 5.500 υγειονομικών τη στιγμή που ήδη έχει ενισχυθεί το ΕΣΥ με πάνω από 12.000 υγειονομικούς και εκκρεμούν προκηρύξεις μόνιμων θέσεων 534 ιατρών, 4.000 νοσηλευτών και 910 λοιπών υγειονομικών».

Στην συνέχεια ο κ. Πλεύρης τονίζει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε το ΕΣΥ με λιγότερες από 550 κλίνες ΜΕΘ και τις υπερδιπλασίασε. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε όλες τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην ενίσχυση του ΕΣΥ, στον εξορθολογισμό του ΕΟΠΥΥ, στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στην δυνατότητα προληπτικών εξετάσεων σε όλους τους Έλληνες και στην ομαλή συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Απέναντι στον λαϊκισμό των ανέξοδων παροχών του πρώην Πρωθυπουργού, που άφησε το ΕΣΥ ανοχύρωτο, προχωρούμε τις μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν το ΕΣΥ και θα στηρίξουν τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό».

