Κολύμβηση - Ντουντουνάκη: Ξανά πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα

Βελτίωσε για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα ημέρες το πανελλήνιο ρεκόρ.

Η Άννα Ντουντουνάκη βελτίωσε για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα ημέρες το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα σε 25άρα πισίνα, κατά τη διάρκεια του 8ου μίτινγκ της φετινής International Swimming League, στη Νάπολη.

Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια τερμάτισε έβδομη με 2:10.31, τρία εκατοστά πιο κάτω από το 2:10.34 που είχε κάνει στις 10/9, σε προηγούμενο αγώνα της σειράς.

Στη μοναδική του ατομική συμμετοχή αυτό το διήμερο, ο Απόστολος Χρήστου ήταν πέμπτος στα 100μ. ύπτιο με 50.89.

Οι δύο Ελληνες κολυμβητές μετείχαν και στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed, με τον Χρήστου να κάνει 50.86 στο πρώτο 100άρι και την Ντουντουνάκη να καλύπτει το 100άρι της πεταλούδας σε (ανεπίσημο) 56.55, όμως η πρώτη ομάδα των LA Current έμεινε στην πέμπτη θέση και δεν κατάφερε καν να βαθμολογηθεί, λόγω της διαφοράς που είχε με τη νικήτρια Energy Standard.

