Σάμος: Φωτιά στη δομή προσφύγων στο Βαθύ (βίντεο)

Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε το ΚΥΤ Σάμου από άγνωστη αιτία σε σκηνές οι οποίες είναι κενές.

Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι διαμένοντες έχουν εγκαταλείψει το Κέντρο και,΄σύμφωνα με το Samos24, βρίσκονται με ασφάλεια σε γειτονικό γήπεδο.

Αύριο Δευτέρα, θα ξεκινούσε η μεταφορά των 500 αιτούντων ασυλο από το ΚΥΤ στο Βαθύ της Σάμου στο νέο ΚΥΤ στη θέση Ζερβού, που εγκαινίασε, το Σαββατο, ο Νότης Μηταράκης

Η πυρκαγιά είναι, πλέον, υπό έλεγχο. Δεν υπαρχει κίνδυνος για τους διαμένοντες, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένα παραπήγματα στη δυτική πλευρά της δομής.

