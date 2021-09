Αθλητικά

“Άσφαιρος” ο Μέσι στο Παρίσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνέχισε το νικηφόρο σερί της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν βρήκε ούτε την Κυριακή το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, όμως τα “κάστανα” έβγαλε από τη... φωτιά ένας συμπατριώτης του. Ο Μάουρο Ικάρντι σκόραρε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και διαμόρφωσε το 2-1 για τους Παριζιάνους απέναντι στη Λιόν, που μέχρι τότε είχε βάλει δύσκολα στην ομάδα του Ποτσετίνο.

Ήταν το ντεμπούτο του Μέσι στο “Παρκ ντε Πρενς”, μιας και ο Αργεντινός σούπερ σταρ ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά μπροστά στους οπαδούς των Παριζιάνων, μετά την παρουσία του στην 11άδα της Παρί Σεν Ζερμέν στo εκτός έδρας ματς κόντρα στην Μπριζ (1-1) για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Η Λυών κατάφερε να προηγηθεί με τον Πακετά στο 54΄, κι αφού πιο νωρίς ένα φοβερό φάουλ του Μέσι από τα 30 μέτρα τράνταξε το δοκάρι. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με πέναλτι του Νεϊμάρ στο 66΄ και πήραν τελικά την έκτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στην εκπνοή του ματς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη: Εμπρηστική επίθεση έξω από πολυκατοικία (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο (βίντεο)

Τέξας: Συντριβή αεροσκάφους σε αυλή σπιτιού (βίντεο)