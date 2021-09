Κόσμος

AUKUS: Ο Μπόρις Τζόνσον επιδιώκει εξομάλυνση των σχέσεων με τη Γαλλία

Οργή στο Παρίσι για την τριμερή συμφωνία. Ματαιώθηκε συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας-Βρετανίας.

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε πως θα επιδιώξει την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Γαλλία μετά την τριμερή συμφωνία για την ασφάλεια που σύναψαν η χώρα του, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, με συνέπεια να ακυρωθεί σύμβαση για την προμήθεια γαλλικών στρατιωτικών υποβρυχίων από το αυστραλιανό Πολεμικό Ναυτικό, εξοργίζοντας το Παρίσι.

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη σχέση μας με τη Γαλλία», διαβεβαίωσε ο Τζόνσον τους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην πτήση του προς τη Νέα Υόρκη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg. Μίλησε για «αγάπη» των Βρετανών για τη Γαλλία που είναι, κατ’ αυτόν, «αδύνατο να ξεριζωθεί».

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν «πολύ φιλική σχέση» με «τεράστια σημασία», επέμεινε, σύμφωνα με το Press Association.

Η συμφωνία των τριών κρατών, ξεκάθαρα με στόχο να αντιμετωπιστεί η Κίνα, σήμανε την ακύρωση της σύμβασης 56 δισεκ. ευρώ για την απόκτηση ενός στόλου γαλλικών συμβατικών υποβρυχίων και την αναγγελία προγράμματος για την απόκτηση, αντ’ αυτών, αμερικανικών με πυρηνικούς κινητήρες από το αυστραλιανό Πολεμικό Ναυτικό.

Η συμφωνία - η λεγόμενη AUKUS - «δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί» τη Δύση και «ιδίως τους Γάλλους φίλους μας», υπογράμμισε ο Μπόρις Τζόνσον, επιχειρηματολογώντας εξάλλου πως δεν προβλέπει τον «αποκλεισμό» άλλων χωρών.

Η αγανάκτηση στο Παρίσι είναι τέτοια που ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε στην - άνευ προηγουμένου - κίνηση να ανακαλέσει τους πρεσβευτές της Γαλλίας στην Καμπέρα και στην Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις. Ο Γάλλος πρεσβευτής στο Λονδίνο δεν ανακλήθηκε απλούστατα διότι το Παρίσι γνώριζε ήδη πως η Βρετανία ενεργεί με «καιροσκοπισμό», σχολίασε δηκτικά η γαλλική διπλωματία.

Ο Μακρόν θα συζητήσει «τις προσεχείς ημέρες» με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν, κατά τον εκπρόσωπο της κυβέρνησής του, Γκαμπριέλ Ατάλ.

Προγραμματισμένη συνάντηση αυτήν την εβδομάδα ανάμεσα στη Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας, Φλοράνς Παρλί και τον Βρετανό ομόλογό της, Μπεν Γουάλας, ακυρώθηκε με απόφαση του Παρισιού.

