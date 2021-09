Κοινωνία

Ηλιούπολη: Εμπρηστική επίθεση έξω από πολυκατοικία (βίντεο)

Παρανάλωμα του πυρός έγινε μία μοτοσικλέτα κι ένα αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκουν στον αστυνομικό που κατηγορείται ότι εξέδιδε 19χρονη.

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε, λίγα λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, έξω από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη.

Παρανάλωμα του πυρός έγιναν ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, ενώ στην περιοχή έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη πολυκατοικία ήταν το διαμέρισμα-“κολαστήριο” όπου αστυνομικός κατηγορείται ότι κρατούσε αιχμάλωτη και εξέδιδε μία 19χρονη κοπέλα.

Η εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 μετέδωσε δηλώσεις γειτόνισσας στον δημοσιογράφο Λάζο Μαντικό, η οποία ανέφερε πως οι φλόγες έφθαναν μέχρι το μπαλκόνι του 2ου ορόφου και ότι τα οχήματα που πυρπολήθηκαν ανήκαν στον αστυνομικό που εξέδιδε την κοπέλα.

