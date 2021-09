Κοινωνία

Καιρός - Αρνιακός: Πότε αλλάζει το σκηνικό (βίντεο)

Υποχωρεί τα επόμενα 24ωρα ο υδράργυρος. Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός παρουσιάζει την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, τόνισε πως ο καιρός θα συνεχίσει και σήμερα να θυμίζει καλοκαίρι, καθώς η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί από την Τρίτη, για να πάρει ξανά την ανιούσα από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα φθάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Ειδικότερα, την Δευτέρα θα επικρατήσει καλοκαιρία στο μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας και μόνο στα δυτικά και βόρεια υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα.

Προβλέπονται άνεμοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως μέχρι 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, στους 37 βαθμούς στα κεντρικά και στα 35 στη νότια Ελλάδα.

