Κορονοϊός - Παγώνη: 1 στα 3 παιδιά νοσούν - Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα

Έκκληση προς τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους απηύθυνε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Τι είπε για την 3η δόση εμβολίου.

Στην ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στα παιδιά αναφέρθηκε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνα και Πειραιά, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Απηύθυνε επίσης έκκληση προς τους γονείς να προχωρήσουν με τον εμβολιασμό των παιδιών.

Αναφερόμενη στην πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, η Ματίνα Παγώνη σημείωσε ότι 1 στα 3 κρούσματα πλέον αφορούν σε παιδιά, έναντι 1 στα 5 παιδιά που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. «Το υψηλό ιικό φορτίο και η μετάλλαξη Δέλτα έχει εστιάσει στα μικρά παιδιά» είπε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

«Παρακαλούμε τους γονείς σε συνεννόηση με τους παιδιάτρους να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Τα συμπτώματα στην πλειοψηφία δεν είναι ιδιαίτερα βαριά, είναι τα συνήθη, πυρετός, πονόλαιμος, κόπωση κλπ. Όμως αυτά τα παιδιά μεταδίδουν και κάποια από αυτά μπορεί να φτάσουν στα νοσοκομεία», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, επισήμανε ότι οι επιπτώσεις από το άνοιγμα των σχολείων θα φανούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

3η δόση στις περισσότερες ομάδες του πληθυσμού

Σε ό,τι αφορά στην τρίτη δόση, η κ. Παγώνη σημείωσε ότι «οι υγειονομικοί ετοιμαζόμαστε για τρίτη δόση μαζί με τους άνω των 60 ετών. Πιθανό αυτή θα είναι η εισήγηση από την Επιτροπή». Πρόσθεσε δε ότι η Βρετανία πριν λίγες ημέρες έριξε το όριο για την ενισχυτική δόση του εμβολίου για όσους είναι πάνω από 50 ετών.

Τέλος, επισήμανε ότι σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό «New England» δημοσίευσε μια μελέτη που έλεγε για την τρίτη δόση πόσο προσφέρει κι εξασφαλίζει την ομάδα των ασθενών υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα. «Μετά τους 7-8 μήνες τα αντισώματα δεν εξαφανίζονται, αλλά μειώνονται. Ξεκινάμε με τις ομάδες και πιστεύω σιγά σιγά ότι οι περισσότερες ομάδες, αν όχι, θα κάνουν όλοι», κατέληξε.

