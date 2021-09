Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - CDC: Ποιο εμβόλιο είναι πιο αποτελεσματικό

Τι έδειξε η αξιολόγηση του επιπέδου των αντισωμάτων σε περίπου 4.500 ενήλικες πλήρως εμβολιασμένους.

Το εμβόλιο της Moderna φαίνεται να είναι το πιο αποτελεσματικό όσον αφορά την πρόληψη της σοβαρής Covid-19 και της νοσηλείας εξαιτίας της, σύμφωνα με συγκριτική ανάλυση στοιχείων από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ, χωρίς πάντως το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech να υπολείπεται ιδιαίτερα.

Και τα δύο mRNA εμβόλια των δύο δόσεων, που έχουν παρεμφερή σύσταση, εμφανίζονται καλύτερα στη μείωση του κινδύνου νοσηλείας έπειτα από λοίμωξη λόγω κορονοϊού, σε σχέση με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Το εμβόλιο της Moderna μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή σοβαρής νόσου Covid-19 κατά 93%, αφότου περάσουν δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, ενώ η προστασία παραμένει πάνω από 90% επί τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό.

Το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech παρέχει προστασία 88% στους πλήρως εμβολιασμένους, η οποία μειώνεται στο 77% τέσσερις μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Το Johnson & Johnson μειώνει κατά 71% τον κίνδυνο νοσηλείας, "εμφανίζοντας κάπως χαμηλότερη αποτελεσματικότητα", σύμφωνα με τους ερευνητές του CDC.

Τα ανωτέρω ευρήματα βασίζονται στην αξιολόγηση του επιπέδου των αντισωμάτων σε περίπου 4.500 ενήλικες πλήρως εμβολιασμένους και στη σύγκριση των ποσοστών νοσηλείας με περίπου 2.400 ανεμβολίαστους, κατά την περίοδο Μαρτίου - Αυγούστου 2021, συνεπώς περιλαμβάνουν και τις επιπτώσεις της πιο μεταδοτικής παραλλαγής Δέλτα του κορονοϊού. Σχετική δημοσίευση έγινε στο εβδομαδιαίο δελτίο "Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" του CDC.

Την προηγούμενη εβδομάδα στοιχεία του CDC είχαν δείξει ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι έχουν τουλάχιστον δέκα φορές μικρότερο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου λόγω κορονοϊού, συγκριτικά με τους ανεμβολίαστους. Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες του CDC τόνισαν ότι «όλα τα εγκεκριμένα ή αδειοδοτημένα εμβόλια από την FDA παρέχουν σημαντική προστασία έναντι της νοσηλείας λόγω Covid-19».

