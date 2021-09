Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Επιπλοκές στην υγεία της Ιωάννας (βίντεο)

Οργισμένη είναι η Ιωάννα Παλιοσπύρου για τους ισχυρισμούς του 40χρονου. Τι δήλωσε ο δικηγόρος του 40χρονου.

Διαψεύδει τα όσα ακούστηκαν το Σαββατοκύριακο ο δικηγόρος του 40χρονου που φέρεται ως «μήλον της έριδος» ανάμεσα στην Ιωάννα Παλιοσπύρου και την 36χρονη κατηγορουμένη.

Η δημοσιογράφος του Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1, Κέλλυ Χεινωπόρου αποκάλυψε στο "Πρωινό" ότι ο δικηγόρος του 40χρονου ουδέποτε έκανε δήλωση που να αφήνει υπόνοιες ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο που να εμπλέκεται πιθανότατα ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

“Μου είπε ότι δεν έχουν υπάρξει τέτοιου είδους δηλώσεις, που διαβάσαμε σε διάφορα sites και εκπομπές του Σαββατοκύριακου που να αφήνει σαφείς υπόνοιες ότι υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο που ενδεχομένως να εμπλέκεται και να κατέληξε σε αυτήν την τραγική υπόθεση. Μου είπε χαρακτηριστικά ότι έχει μιλήσει με τους δικηγόρους της Ιωάννας προκειμένου να τους δώσει τις εξηγήσεις του και ότι ο 40χρονος αναμένεται να δώσει κατάθεση στο δικαστήριο. Το πιο σημαντικό που μου είπε, κυρίως για την Ιωάννα είναι ότι δεν έχει υπάρξει τέτοια δήλωση” είπε.

Παράλληλα η Κέλλυ Χεινοπώρου είπε πως με όλη αυτή την εξέλιξη η Ιωάννα Παλιοσπύρου έχει αναστατωθεί με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί η υγεία της.

Η ανάγκη της Ιωάννας να βρεθεί στο δικαστήριο και να σταθεί απέναντι στην κατηγορούμενη αλλά και οι υποτιθέμενες δηλώσεις του 40χρονου δημιούργησαν άγχος στην 35χρονη γυναίκα, κάτι που επηρέασε τις ορμόνες της και γενικότερα την υγεία της.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση και δικηγόρους της Ιώννας Παλιοσπύρου, Απόστολου Λύτρα.

