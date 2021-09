Κοινωνία

Πάτρα - Αγώνας καρτ: Ο Τζώρτζογλου περιγράφει τη στιγμή του σοκαριστικού ατυχήματος (βίντεο)

Ο Στράτος Τζώρτζογλου που πήρε μέρος στον αγώνα καρτ περιγράφει τη στιγμή του ατυχήματος που συγκλόνισε Πανελλήνιο.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που μεταδίδονται από την Κυριακή με το ατύχημα στον αγώνα καρτ που έγινε στην Πάτρα με τον σοβαρό τραυματισμό ενός 6χρονου παιδιού.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου που συμμετείχε ως οδηγός μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και περιέγραψε τη στιγμή του σοκαριστικού ατυχήματος.

"Λυπάμαι πραγματικά που συνέβη το ατύχημα με το παιδάκι – σε μια εκδήλωση με καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα και γώ δυστυχώς βρισκόμουν εκεί παίρνοντας μέρος στους αγώνες", δήλωσε συγκλονισμένος ο ηθοποιός.

Δείτε όσα δήλωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου στο "Πρωινό"

