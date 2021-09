Κοινωνία

Αρνητές κορονοϊού: καθηγήτρια μήνυσε διευθυντή σχολείου

Μήνυση για… «εσχάτη προδοσία». Για το θέμα ενημερώθηκε το Υπουργείο Παιδείας.

(φωτογραφία αρχείου)

Νέο περιστατικό, μητέρας αρνήτριας του self test και των εμβολίων κατά της COVID-19 σημειώθηκε αυτήν την φορά στη Σύρο, μετά τα Καμίνια. Μητέρα, η οποία είναι μάλιστα καθηγήτρια και αποσπασμένη σε φορέα του νησιού, πήγε την Αστυνομία σε συναδέλφους της εκπαιδευτικούς στα σχολεία του νησιού, όπου φοιτούν τα παιδιά της, γιατί δεν τους επέτρεπαν την είσοδο, επειδή δεν φορούσαν μάσκα και δεν είχαν κάνει self test.

Η καθηγήτρια - μητέρα προχώρησε σε μηνύσεις για «εσχάτη προδοσία» και για το θέμα ενημερώθηκε το Υπουργείο Παιδείας. Η Αστυνομία κατέφθασε στο σχολικό συγκρότημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, ο διευθυντής του σχολείου, συνελήφθη και αφέθηκε αμέσως ελεύθερος, αλλά από την πλευρά της ΕΛΑΣ έγινε γνωστό ότι δεν έγινε σύλληψη.

Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διευκρινίστηκε ότι έχουν δοθεί οδηγίες να μην γίνονται συλλήψεις για τέτοια θέματα.

Όπως είπε στο protothema.gr ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κοπτσής «δεν πρόκειται να περάσει ο εκφοβισμός των εκπαιδευτικών από γονείς. Τους καλύπτουμε σε κάθε περίπτωση που γίνονται μηνύσεις, όλα τα δικαστικά έξοδα των εκπαιδευτικών». Ο γενικός γραμματέας, λέγοντας ότι ο διευθυντής του σχολείου αφέθηκε αμέσως ελεύθερος, επισημαίνει ότι το Υπουργείο καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να τηρούν τον νόμο και όλα τα προβλεπόμενα για τα λειτουργία των σχολείων με τα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στα σχολεία.

Την πλήρη στήριξη στους καθηγητές σε αρνητές γονείς μαθητών δίνει η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, που υπογράμμισε πως υπάρχει συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ αναφερόμενη στο περιστατικό με τη μήνυση σε βάρος καθηγητών στα Καμίνια τόνισε πως «συγχαίρω τη διευθύντρια που έκανε τη δουλειά της. Θα είμαστε κοντά στους λειτουργούς. Έχει δοθεί οδηγία σε όλα τα Σώματα, να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους».

Το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που έχει ανακύψει και αφορά στην ανάγκη νομικής θωράκισης και προστασίας από τους αρνητές των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τον νόμο και δεν επιτρέπουν την είσοδο στο σχολείο των μαθητών που δεν φορούν μάσκα και δεν έχουν υποβληθεί σε self test ξεκίνησε την Παρασκευή στον Πειραιά, με την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα εκπαιδευτικών ύστερα από μήνυση αρνητών, προκάλεσε οργή των καθηγητών του σχολείου στην κοινή γνώμη και την αντίδραση της ΕΛΜΕ που ζητεί προστασία.

Συγκεκριμένα η ΕΛΜΕ Πειραιά με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε γονέας, αρνητής κορονοϊού, σε διευθύντρια και υποδιευθυντή Γυμνασίου στα Καμίνια, καταγγέλλει ότι τα σχολεία από τη μία είναι ανοχύρωτα απέναντι στην πανδημία και από την άλλη οι εκπαιδευτικοί «οδηγούνται με περιπολικό στο Τμήμα από τον κάθε ένα, που κάνει μηνύσεις, επειδή δεν θέλει το παιδί του να φοράει ούτε μάσκα».

Μάλιστα η ΕΛΜΕ Πειραιά τονίζει την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας στις σχολικές μονάδες και φυσικά να υπάρξει μέριμνα γα την προστασία και των ίδιων εκπαιδευτικών από τέτοιου είδους περιστατικά.

Πηγή: protothema.gr

