Life

Δροσάκη για Φιλιππίδη: Αρρώστησα, το έζησα πάλι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Λένα Δροσάκη και μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κρατείται στη φυλακή Τρίπολης με τις κατηγορίες για βιασμό.

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Λένα Δροσάκη και μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κρατείται στη φυλακή Τρίπολης με τις κατηγορίες για βιασμό.

«Έχω μιλήσει ανοιχτά για την καταγγελία και θα μάχομαι και θα παλεύω μέχρι να εξαλειφθεί αυτή η δήθεν εξουσία, που επιβάλλεται βίαια. Σε κάθε πλάσμα που του συμβαίνει αυτό, είτε αφορά εμένα, είτε κάποιον άγνωστο, εγώ θα παλεύω για αυτό το κίνημα» δήλωσε η ηθοποιός στο MEGA.

«Έχω μιλήσει ανοιχτά για την καταγγελία και θα μάχομαι και θα παλεύω μέχρι να εξαλειφθεί αυτή η δήθεν εξουσία, που επιβάλλεται βίαια. Σε κάθε πλάσμα που του συμβαίνει αυτό, είτε αφορά εμένα, είτε κάποιον άγνωστο, εγώ θα παλεύω για αυτό το κίνημα», είπε, αναφερόμενη στο #metoo, ενώ πρόσθεσε επίσης, πως η Κάτια Δανδουλάκη ήταν αυτή που στάθηκε σαν βράχος δίπλα της, όταν συνέβη το περιστατικό. «Η Κάτια είχε αντιληφθεί τα πάντα και όταν δόθηκε η ευκαιρία, μπήκε σαν βράχος μπροστά για να με προστατέψει».

Σχετικά με την υπόθεση που ήρθε ξανά στην επιφάνεια και το πώς την αντιμετώπισε, η ηθοποιός δήλωσε: «Στην αρχή, όταν ήρθε η ιστορία στο φως, αρρώστησα κι ανέβασα πυρετό. Το έζησα πάλι, λέγοντάς το και στον δικηγόρο. Μετά όμως, προσπαθούσα να είμαι λειτουργική, γιατί έχω και το παιδί. Προσπαθούσα να αποστασιοποιηθώ, να προστατεύσω τον εαυτό μου, όμως δεν ήταν εύκολο. Έκλεινα τηλεοράσεις, δεν διάβαζα τι έλεγαν».

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Έπειτα, ήρθε η αγωνία του τι συνέβη, τι γίνεται, τι θα έρθει. Δεν έχει τελειώσει το θέμα, είναι εν εξελίξει. Ένιωσα όμως, μια ανακούφιση για το που θα πάει -αν θα πάει- η υπόθεση. Το πιο σπουδαίο είναι ότι μέσα από αυτό που ξεκινήσαμε, συνέβη κάτι. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, η εξέλιξη των πραγμάτων μου αφήνει αισιόδοξα συναισθήματα. Εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά, να ζητήσουν βοήθεια, να μην δίνουν την πληγή τους πάνω σε κάποιον άλλον».

Όσον αφορά τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη και την συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη στην σειρά «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», η Λένα Δροσάκη είπε: «Εξ αρχής ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον, όταν έμαθε για αυτή την συνεργασία. Το ήξερε και δούλευε μαζί του, ήταν δύσκολο. Βέβαια, ο Αλέξανδρος είναι υπέροχος, γιατί ποτέ δεν το μοιράστηκε και ποτέ δεν μου το φόρτωσε».

Όταν ερωτήθηκε τι θα του έλεγε αν τον είχε μπροστά της, η ηθοποιός απάντησε: «Δεν θα του έλεγα τίποτα. Τι να πω; Με την πράξη μου μίλησα».

Δείτε αποσπάσματα από τη συνέντευξη που πρόβαλε "Το Πρωινό"