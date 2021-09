Αθλητικά

Τσιτσιπάς στο “Πρωινό”: Το εμβόλιο, η κατάθλιψη και τα Harrods (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για όλους και για όλα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και τον Γιώργο Λιάγκα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μία συνέντευξη που θα συζητηθεί έδωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και τον Γιώργο Λιάγκα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και στην πολυσυζητημένη δήλωσή του σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, τα Harrods και την κατάθλιψη. Όπως είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σίγουρα μέσα στη χρονιά θα κάνει το εμβόλιο.

«Εγώ προσωπικά ποτέ δεν προώθησα τον εμβολιασμό. Και να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ήμουν ποτέ κατά του εμβολιασμού. Υποστηρίζω οποιονδήποτε θέλει να πάει να εμβολιαστεί. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Είμαι αθλητής του τένις και η άποψή μου μπορεί να μην είναι και η καλύτερη όταν έχει να κάνει με ιατρική. Ό,τι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με τένις είμαι καλύτερος σε σχέση με την ιατρική. Θα εμβολιαστώ σίγουρα φέτος. Θα το κάνω για να έχω μια κανονική κοινωνική ζωή. Έχει ενοχλήσει τους πάντες όλο αυτό με τον Covid» είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο ίδιος στη συνέχεια ανέφερε πως δεν έχει μετανιώσει για όσα έχει δηλώσει, όπως για παράδειγμα η ανάρτηση για τα Harrods.

Θυμίζουμε πως η επίμαχη δήλωση του Στέφανου Τσιτσιπά σχετικά με το εμβόλιο για τον κορονοϊό ήταν η εξής: «Είμαι νεαρός, είμαι στην κατηγορία κάτω των 25 ετών. Για μένα το εμβόλιο δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά, είναι καινούργιο. Έχει κάποιες παρενέργειες, ξέρω προσωπικά κάποιους ανθρώπους που τις είχαν. Δεν είμαι κατά, αυτό να το ξεκαθαρίσω, απλώς δεν βλέπω λόγο για κάποιον στη δική μου ηλικιακή κατηγορία να χρειαστεί να εμβολιαστεί. Νομίζω ότι το concept ήταν να δοθεί στους μεγαλύτερους ηλικιακά, αν δεν κάνω λάθος.

Δεν είναι κάτι για το οποίο ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα και μέχρι στιγμής δεν μας έχει δοθεί ως υποχρεωτικό. Οπότε, δεν υπάρχει λόγος. Δεν είπα κάτι περίεργο. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Αν είναι να το παίζουμε διπλωμάτες και να μην μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας για κάτι συγκεκριμένο, ποιος ο λόγος να κάνουμε αυτές τις συνεντεύξεις; Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι πιστεύει ότι είναι σωστό. Δεν μπορεί κάποιος να πάει με ένα εμβόλιο και να σε υποχρεώσει να το κάνεις. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Αν θέλεις να προστατευτείς με το εμβόλιο, δικό σου πρόβλημα, πήγαινε και κάνε το.

Για εμάς τους νέους πιστεύω ότι είναι καλό να περάσουμε τον ιό, γιατί θα χτίσουμε ανοσία. Δεν το βλέπω σαν κάτι κακό. Όπως είπα, δεν είναι υποχρεωτικό, ο καθένας έχει την ελευθερία να αποφασίσει για τον εαυτό του τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνουμε όλοι, δεν λέω το αντίθετο. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα μας δοθούν πολλές επιλογές, αλλά μέχρι τότε θέλω να δω μια καλύτερη εκδοχή του εμβολίου, που να μας παρέχει πιο πολλά συν, παρά πλην».





Ειδήσεις σήμερα:

ΥΠΕΞ: Διάβημα διαμαρτυρίας στην Τουρκία για παράνομη αλιεία

Ηλιούπολη: Εμπρηστική επίθεση έξω από πολυκατοικία (βίντεο)

Πάτρα: Κοριτσάκι συμπεριφέρεται σαν… γάτα (βίντεο)