Life

Ντόρα Μακρυγιάννη: τα fake news, ο ξυλοδαρμός και το ξέσπασμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένη αντίδραση της ηθοποιού, για δημοσιεύματα περί ξυλοδαρμού της. Τι είπε για τους συντάκτες των άρθρων.

«Είστε το λιγότεροι γελοίοι», είπε η πρωταγωνίστρια της σειράς «Ήλιος» του ΑΝΤ1, σε βίντεο-μήνυμα της στα social media, για σειρά από δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, με αναπαραγωγή κακόβουλου άρθρου με fake news, σύμφωνα με το οποίο η Ντόρα Μακρυγιάννη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

Μάλιστα, στα άρθρα είχαν χρησιμοποιηθεί εικόνες από τα γυρίσματα της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Ήλιος», σε σκηνές της οποίας έφερε χτυπήματα στο πρόσωπο και όχι μόνο.

«Βάλατε τίτλο “θύμα ξυλοδαρμού η Ντόρα Μακρυγιάννη” με φωτογραφίες από γυρίσματα της σειράς «Ήλιος». Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά.. Ντροπή!», ξέσπασε στα social media η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Όπως τόνισε, «Πολύ περισσότερο με εκνεύρισε όχι μόνο ότι χρησιμοποιήσατε το όνομα το δικό μου, αλλά ότι χρησιμοποιήσατε ένα θέμα τόσο ευαίσθητο, που ακούμε περιστατικά τέτοια καθημερινά, που προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε γυναίκες να μιλήσουν».

Παρακολουθείστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» για τις αντιδράσεις της Ντόρας Μακρυγιάννη:

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Πυροβολισμοί σε Πανεπιστήμιο – Φοιτητές πηδούν από τα παράθυρα (βίντεο)

Ηλιούπολη: Εμπρηστική επίθεση έξω από πολυκατοικία (βίντεο)

ΥΠΕΞ: Διάβημα διαμαρτυρίας στην Τουρκία για παράνομη αλιεία