Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Πανσέληνος και η απατηλή Δευτέρα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για την Πανσέληνο και πως επηρεάζει κάθε ζώδιο, έκανε η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Η Δευτέρα είναι η πιο περίεργη ημέρα», είπε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό» της Δευτέρας.

Όπως επεσήμανε, «είναι μια Πανσέληνος στους Ιχθύες, μαζί με τον Ποσειδώνα. Μπορούμε να περάσουμε όμορφα απόψε, με τους φίλους μας, με τις παρέες μας, να πιούμε ένα κρασάκι. Ο Ερμής κάνει πολύ ωραία όψη με τον Δία, ο οποίος είναι μεν ακόμη ανάδρομος, αλλά μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις, να φέρουμε τα πράγματα εκεί που θέλουμε εμείς, να έχουμε επικοινωνία. Αν κάποιος αναζητά δουλειά, μπορεί σήμερα να βρει. Όμως, αυτή η Πανσέληνος είναι απατηλή, μπορεί να δημιουργήσει απατηλές καταστάσεις, να μας οδηγήσει σε κάτι θαυμάσιο, αλλά και σε κάτι διαφορετικό».

Ακόμη, όπως τόνισε η Λίτσα Πατέρα, «μέσα στον Οκτώβριο, μπορούμε να προγραμματίσουμε πολύ ωραία πράγματα, για όποιες εκκρεμότητες έχουμε, γιατί ο Νοέμβριος, όπως έχω ξαναπεί, είναι ένας πολύ περίεργος μήνας».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα έκανε αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο και πως θα επηρεαστεί από την Πανσέληνο.

