“Άγριες Μέλισσες”: οι νέοι ρόλοι, οι αλλαγές και οι μνήμες από την Χούντα (βίντεο)

Δημοφιλείς πρωταγωνιστές της σειράς εποχής του ΑΝΤ1 κάνουν αποκαλύψεις για τον γ΄ κύκλο, αλλά και ανακαλούν στην μνήμη στιγμές από την “σκοτεινή περίοδο”.

Σε φωτογράφιση πρωταγωνιστών της σειράς εποχής, «Άγριες Μέλισσες», ενόψει του γ΄ κύκλου, που θα αρχίσει να προβάλλεται στις 27 Σεπτεμβρίου, στον ΑΝΤ1, βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Αρκετοί από τους ηθοποιούς, μάλιστα, αποκάλυψαν αλλαγές στους ρόλους τους, όπως θα δούμε να εκτυλίσσονται στην μικρή μας οθόνη αυτή την τηλεοπτική σεζόν, ενώ μιλούν και για την συνεργασία με συναδέλφους τους.

«Ο Δούκας δεν είναι πλέον ο «πυλώνας», γιατί έχει χάσει την εσωτερική του θέληση», εξομολογήθηκε ο Λεωνίδας Κακούρης.

Ο Γιώργος Σουξές αποκάλυψε ότι «η Ρίζω μαγειρεύει πολύ ωραία. Παλιά μαγείρευα εγώ, η μαμά έδινε εντολές». «Είναι καλό παιδί, όμως, βοηθάει», σχολίασε η Ελένη Καρακάση, με τον «ενωμοτάρχη» να απαντά μειδιώντας «οπότε θα την κρατήσουμε και αυτήν την σεζόν».

Ο Παύλος Ορκόπουλος ανέφερε ότι μόλις έμαθε για τον γ΄ κύκλο, «μου ήρθε αμέσως στο μυαλό, αυτή η ημέρα: η Παρασκευή, 21 Απριλίου, ήμουν στην γενέτειρα μας στην Κόρινθο. Βγήκαν όλες οι μανάδες και μας φώναζαν αν γυρίσουμε στα σπίτια μας. Μετά βγήκαμε όλοι από τα σπίτια μας και φωνάζαμε “ήρθε η Χούντα, ήρθε η Χούντα».

Η σπουδαία Αλίκη Αλεξανδράκη τόνισε ότι «είναι πανηγύρι το γύρισμα με την Ελένη Καρακάση, που είναι και καλή καρδιά», εκθειάζοντας την «νύφη» της στην σειρά «Άγριες Μέλισσες».

Η Βίκυ Διαμαντοπούλου περιέγραψε το καινούριο τους σπίτι, λέγοντας ότι είναι σκηνικό που θα μπορούσε να σταθεί και μόνο του σε μια θεατρική παράσταση και αναφέρθηκε στον ερχομό του παιδιού της, ενώ ο «πατέρας» του, ο Νίκος Λεκάκης είπε δηκτικά ότι «η κατάσταση στο Διαφάνι γενικώς «εγκυμονεί» κινδύνους».

Τέλος, ο Βασίλης Μπούτσικος προανήγγειλε ότι «θα φέρω αρκετούς μπελάδες».

