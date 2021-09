Οικονομία

120 δόσεις - myBusinessSupport: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επανένταξη

Άνοιξε το myBusinessSupport για επανένταξη των πληγέντων στις ρυθμίσεις 100 - 120 δόσεων. Η προθεσμία και ποιους αφορά.

Τη δυνατότητα να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων (νόμοι 4321/2015 και 4611/2019 αντίστοιχα) έχουν, από σήμερα και έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι φορολογούμενοι, που επλήγησαν από την πανδημία του COVID-19 και τέθηκαν εκτός αυτών των ρυθμίσεων από 01/03/2020 έως και 31/07/2021.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων άνοιξε τη σχετική εφαρμογή, μέσω του myBusinessSupport.

Σημειώνεται ότι, για την επανένταξή τους, απαιτείται η καταβολή, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, της δόσης του Αυγούστου.

