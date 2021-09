Life

Η Elle Seline στο “Πρωινό” για τα καλλιστεία χωρίς μακιγιάζ (βίντεο)

Πως από το «με έλεγαν ”γορίλα” στο σχολείο», το μοντέλο διακρίθηκε σε διαγωνισμό ομορφιάς, στέλνοντας μήνυμα για την δύναμη των γυναικών.

Η Ελληνο-Αγγλίδα Elle Seline μίλησε την Δευτέρα στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 για την συμμετοχή της σε διαγωνισμό ομορφιάς, χωρίς να έχει κάνει μακιγιάζ.

Όπως είπε, η συμμετοχή της στα καλλιστεία είχε ως στόχο να «ακουστεί» το μήνυμα ότι «η γυναίκα είναι μόνη της, είναι δυνατή και μπορεί να κάνει ότι θέλει».

Όπως επεσήμανε, ορισμένοι από τους ανθρώπους του διαγωνισμού δυσανασχέτησαν με την απόφαση της να μην διαγωνιστεί με μακιγιάζ, ωστόσο πολλοί άλλοι κατάλαβαν το μήνυμα που ήθελα να περάσω.

Όπως αποκάλυψε, «όταν πήγαινα στο σχολείο, τα άλλα παιδιά μου έκαναν μπούλινγκ, μου έλεγαν “έχεις πολλά μαλλιά στο πρόσωπο σου, τι κάνεις εδώ , πήγαινε στην Ελλάδα”» και συμπλήρωσε ότι «λόγω και μιας αυξημένης τριχοφυΐας, τα παιδιά με φώναζαν “γορίλα” και αυτό με ενοχλούσε. Ήμουν μόνη με τον αδελφό μου στο σχολείο, οι γονείς μου ήταν στην Ελλάδα και δεν μπορούσα να γυρίσω στο σπίτι και να πω ότι συνέβη αυτό και αυτό».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη της Elle Seline στο «Πρωινό»:

