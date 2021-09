Πολιτική

Οικονόμου: Το ρολόι του Τσίπρα έχει σταματήσει στο 2014

Δριμεία επίθεση στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε στη ΔΕΘ. Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη σύνοδο EUMED 9 και το μεταναστευτικό.

Απόλυτα ικανοποιημένη είναι η Κυβέρνηση για θετικά αποτελέσματα της Συνόδου EUMED 9, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η Διακήρυξη των Αθηνών που υπογράφηκε από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες του Νότου, παρουσία της Προέδρου της Κομισιόν αποτελεί ορόσημο για την EUMED 9. Όπως είναι γνωστό ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ποιότητα ζωής όσο και για την ευημερία της κοινωνίας μας αφού ο Τουρισμός και ο πρωτογενής μας τομέας συνδέονται άρρηκτα με τη φύση», σημείωσε.

«Δεν θα επιτραπεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού»

Συνεχίζοντας την ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως «Μείζονος σημασίας ήταν οι συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν και απεικονίζονται στην πολιτική διακήρυξη, οι ηγέτες σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις στη Μεσόγειο που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.Ομόφωνα, οι ηγέτες των 9 καλούν όλες τις χώρες της περιοχής να σέβονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ και υπογραμμίζουν ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών πρέπει να γίνεται πάντοτε με ειρηνικό τρόπο και σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας».

Όπως επεσήμανε, «συμφωνία υπήρξε και σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αυξημένων μεταναστευτικών ροών μετά τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Οι εννιά ηγέτες ξεκαθάρισαν ότι δεν θα επιτρέψουν την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητήματος και τις οργανωμένες απόπειρες παράνομης εισροής μεταναστών».

Είπε ακόμη πως «τέλος, τέθηκε το θέμα των ανατιμήσεων τόσο στις τιμές του φυσικού αερίου όσο και του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναδείχθηκε η πανευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος και τονίστηκε η ανάγκη παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε επίσης «μέσα και από αυτή τη Σύνοδο έγινε φανερό ότι ο Πρωθυπουργός με το προσωπικό του κύρος, τις διεθνείς του επαφές και τη συνεχή του προσπάθεια έχει κατορθώσει να αναβαθμίσει τον πολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδος, υπερασπιζόμενος αποτελεσματικά τα εθνικά μας δίκαια αλλά και τις επιδιώξεις μας σε όλα τα επίπεδα».

«Η αποσυμφόρηση των νησιών συνεχίζεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς»

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να πει δυο λόγια για ό,τι αφορά τη φιλοξενία προσφύγων στη χώρα μας και τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. «Η πρώτη κλειστή ελεγχόμενη ροή εγκαινιάστηκε το Σάββατο στη Σάμο. Πρόκειται για μια δομή η οποία χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ. Είναι μία δομή που όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνησή μας βρίσκεται μακριά από τον αστικό ιστό, με συνθήκες αξιοπρέπειας για όσους δικαιούνται διεθνούς προστασίας αλλά και ελέγχου για τους παράνομους μετανάστες που είναι προς επιστροφή ή προς απέλαση.Τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η λειτουργία των νέων κλειστών ελεγχόμενων δομών σε Κω και Λέρο».

Και ο κ. Οικονόμου τόνισε: «θέλω να σημειώσω ότι η αποσυμφόρηση των νησιών μας συνεχίζεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Τον Αύγουστο καταγράφηκε μείωση κατά 81% στον αριθμό των διαμενόντων στα νησιά σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020. Ενώ ο συνολικός αριθμός των διαμενόντων στην ελληνική επικράτεια ήταν μειωμένος κατά 49%.

Οι ροές-αφίξεις κατά το πρώτο οχτάμηνο του 2021 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 53% σε σχέση με το πρώτο οχτάμηνο του 2020 ενώ στα νησιά οι αφίξεις μας είναι μειωμένες κατά 78%. Στο ίδιο διάστημα αναχώρησαν 7.841 άτομα με προορισμό είτε την Ευρώπη είτε τρίτα κράτη μέσω των μηχανισμών απελάσεων, επιστροφών και μετεγκαταστάσεων υπηκόων τρίτων χωρών».

«Ο κ. Τσίπρας θεώρησε εθνική ανάγκη την εξόντωση της μεσαίας τάξης»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε: «Το βασικό συμπέρασμα από την παρουσία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη Δ.Ε.Θ., τόσο στην ομιλία του όσο και στη συνέντευξη Τύπου, είναι ότι τίποτα δεν κατάλαβε και σε τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ήταν και παραμένει εκείνος που θεώρησε εθνική ανάγκη την εξόντωση της μεσαίας τάξης. Αρκέστηκε να επαναλαμβάνει όλα όσα έλεγε την περίοδο της διακυβέρνησής του, δείχνοντας αλαζονεία απέναντι στους πολίτες που τον καταψήφισαν και αποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον, εγχώριο και διεθνές, που έχει προκύψει από τις εκλογές του 2019 και μετά. Το ρολόι του κ. Τσίπρα έχει σταματήσει στο 2014. Μόνο που σήμερα όλοι ξέρουμε τι ακολούθησε τότε.

Δεν απάντησε σε κανένα από τα μεγάλα διακυβεύματα του αύριο και σε κανένα ερώτημα του σήμερα. Και αυτό γιατί κατανοεί την πραγματικότητα μέσω παρωχημένων ερμηνευτικών εργαλείων. Επειδή δεν κατάφερε να παρουσιάσει μια συμπαγή και πειστική πολιτική πρόταση, συνοδευόμενη από σαφές και μελετημένο οικονομικό σχέδιο, επανήλθε στα συνηθισμένα κλίσε και τα προσφιλή του ψέματα. Το ποιο αγαπημένο ότι δήθεν ο Πρωθυπουργός νομοθετεί για τους πλούσιους, για τους λίγους και τους ισχυρούς.

Η Ιστορία όμως έδειξε ότι ο κ. Τσίπρας νομοθετούσε για να αρπάξει το εισόδημα της μεσαίας τάξης, ενώ η κυβέρνησή μας σήμερα νομοθετεί για να ενισχύσει το εισόδημα όλων των πολιτών. Ο κ. Τσίπρας παραμένει αγκυλωμένος στο παρελθόν, το πλαίσιο σκέψης του και η πολιτική του συγκρότηση δεν έχουν καμιά αναφορά στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Εκφράζει τη βαθιά συντήρηση, σε κάθε επίπεδο: πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό. Για αυτό και επέμεινε στο λόγο του στις λέξεις “επιστροφή” και “κατάργηση”, παρά το γεγονός ότι το βασικό του σύνθημα υποτίθεται πως ήταν η “νέα αρχή”.





Η δική μας κουλτούρα ,η δική μας πολιτική αρχή είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Είναι η διασφάλιση του ατομικού συμφέροντος μέσα από την προαγωγή του συνολικού αγαθού. Η πολιτική της Κυβέρνησης έως σήμερα και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ. έχουν ως κοινό παρονομαστή την κατοχύρωση του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, χωρίς να αφήνουν κανένα πίσω.

Η κατάργηση των φορών στη γονική παροχή και τη δωρεά, η συνέχιση της μείωσης ΕΝΦΙΑ, η συνέχιση μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που δημιουργούν σταθερή ενίσχυση του εισοδήματος, η εκ νέου αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης, οι επενδύσεις που προσελκύουμε και δημιουργούν δουλειές και θέσεις εργασίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους, η αναβάθμιση των σπουδών και του δημόσιου σχολείου, η στήριξη των νέων γονιών, η αύξηση κατά 22% βασικών επιδομάτων σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2020 και τόσα άλλα που πετύχαμε μέσα στις συνθήκες κρίσης είναι η αλήθεια που γνωρίζουν οι Έλληνες και η καλύτερη απάντηση», είπε ο κ. Οικονόμου.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με Μπακογιάννη και Ιμάμογλου

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Γιάννης Οικονόμου έκανε δύο ανακοινώσεις:

«Αύριο το απόγευμα θα υπάρξει μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για τον εμβολιασμό των ανηλίκων με την παρουσία της κ. Θεοδωρίδου και της κ. Παπαευαγγέλου. Θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν γονείς και μαθητές μέσα από το κανάλι YouTube του Υπουργείου και θα μπορούν από σήμερα να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους.

Επίσης, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου τους Δημάρχους Αθηνών και Κωνσταντινούπολης, τον κ. Μπακογιάννη και τον κ. Ιμάμογλου».

