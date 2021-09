Οικονομία

Προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες για 100 θέσεις

Πόση διάρκεια θα έχουν οι συμβάσεις εργασίας. τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, οι πίνακες απορριπτέων και οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων, για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη 100 ατόμων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από σήμερα Τρίτη 21.9.2021 μέχρι την Πέμπτη 30.9.2021.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr, επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» "Προκήρυξη 1/2021"Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης " Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ "Ενστάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://www.deddie.gr/el/deddie/apasxolisi/theseis-ergasias/prosliphseis-prosopikou-me-symvasi-aoristou-xronou/prokirixi-1-2021/

