Κορονοϊός: η σωστή διατροφή είναι “όπλο”

Η υγιεινή διατροφή σύμμαχος έναντι της COVID-19

Ο εμβολιασμός, η χρήση μάσκας και οι αποστάσεις αποτελούν τα σημαντικότερα «όπλα» μας έναντι της COVID-19.

Οι επιστήμονες παγκοσμίως αναζητούν συνεχώς καινούργια σχετικά «όπλα». Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Gut, καταδεικνύει ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να αποτελέσει σύμμαχό μας έναντι του κορωνοϊού.

