“Game of Chefs”: Τι θα δούμε την Δευτέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Το «Game Of Chefs» ανοίγει και πάλι στις 21:00 την κουζίνα του για να υποδεχτεί τους αποψινούς διαγωνιζόμενους. Πάρτε μία... γεύση από το αποψινό επεισόδιο.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει και πάλι στις 21:00 την κουζίνα του για να υποδεχτεί τους αποψινούς διαγωνιζόμενους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα τους καλωσορίσει στις «Blind Taste Test» Auditions και εκείνοι θα σηκώσουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στη φάση του Boot Camp και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάσουν στα… τυφλά τα πιάτα των διαγωνιζόμενων και θα δώσουν τα «μαχαίρια» τους σε όσους καταφέρουν να ξεχωρίσουν με τη γαστρονομική τους πρόταση.

Ανάμεσα στους παίκτες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Έμμα Κώτσια, Άλκης Μαρκογιαννάκης, Zic Odia, Θάνος Τσαρακλής, Γιώργος Κουρκούτας.

Η Έμμα είναι διατροφολόγος και θέλει να προβάλει την υγιεινή διατροφή μέσα από το «Game Of Chefs». Στην κουζίνα, μαγειρεύει με χέρια που τρέμουν καθώς το άγχος την έχει κυριεύσει. Υπόσχεται να αδυνατίσει τους κριτές με τη διατροφή της και ρολάροντας τους παραδίδει τα πιάτα της. Θα καταφέρει να τους πείσει με τις μαγειρικές της ικανότητες;

Ο Άλκης θεωρεί το παιχνίδι μια ευκαιρία να ξαναμπεί στις κουζίνες αφού τα τελευταία δυο χρόνια τις είχε εγκαταλείψει. Το πιάτο που δημιουργεί τον ικανοποιεί, θα καταφέρει, όμως, να ικανοποιήσει και τους κριτές;

Ο Zic μπαίνει με… χορευτική διάθεση στο «Game Of Chefs». Θέλει να δημιουργήσει ένα πιάτο που θα εντυπωσιάσει τους κριτές. Στην κουζίνα, είναι πολύ αγχωμένος. Παράλληλα, μιλάει για τη ζωή του, την οικογένειά του, αλλά και για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει.

Οι κριτές βρίσκουν το πιάτο του αρκετά καυτερό. Ο Άνταμ, μάλιστα, δεν μπορεί να το καταπιεί και το φτύνει. Οι κριτές θα περάσουν ένα τόσο καυτερό πιάτο στην επόμενη φάση;

Ο Θάνος αν και ξεκίνησε να σπουδάζει Γεωλογία τελικά τον κέρδισε η μαγειρική. Το πιάτο που φτιάχνει το σκέφτηκε μόνος του και θέλει να θυμίζει «γιαγιά». Δεν έχει πει σε κανέναν για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι γιατί θέλει να είναι έκπληξη. Στην κουζίνα, είναι συγκεντρωμένος και ετοιμάζει γρήγορα τις παρασκευές του. Το κρέας, βέβαια, θα έπρεπε να είναι πιο ψιλοκομμένο κάτι που δεν το αφήνουν ασχολίαστο οι κριτές. Τελικά, η αποδομημένη κιμαδόπιτά του θα καταφέρει να εντυπωσιάσει;

Ο Γιώργος, ή αλλιώς τεμπούρα, είναι ένας σεμνός και ευχάριστος μάγειρας. Στην κουζίνα, προτιμά να τα κάνει όλα γρήγορα ώστε να μην τρέχει την τελευταία στιγμή. Ο χρόνος λειτουργεί πιεστικά για εκείνον. Μέσα από τη μαγειρική του, βγάζει ένα πάθος που το σχολιάζουν οι κριτές. Θα καταφέρει με τον ταραμά και το καλαμάρι να πάρει το εισιτήριο για το Boot Camp;

