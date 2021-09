Κορονοϊός - Κίνα: νήπια μένουν μόνα τους σε νοσοκομεία καραντίνας (βίντεο)

Κόσμος

Συγκλονίζουν οι εικόνες με παιδιά 3-4 ετών, να οδηγούνται ολομόναχα σε θαλάμους για εξετάσεις και νοσηλεία υπό περιορισμό, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που έχει υιοθετήσει η χώρα.

Της Μαριέττας Ευαγγελοπούλου

Ρίγη προκαλούν οι εικόνες, από νοσοκομείο στην Κίνα, όπου φορώντας την ειδική στολή που καλύπτει κάθε σπιθαμή του κορμιού του και διπλή μάσκα, ένα 4χρονο αγοράκι προσπαθεί να σύρει τη βαλίτσα του.

Το παιδί, διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό. Είναι ασυμπτωματικό. Οι κινεζικές Αρχές διέταξαν την απομόνωση του.

Οι νοσηλευτές, κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, το καθοδήγησαν από θάλαμο σε θάλαμο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο καραντίνας, θα είναι εντελώς μόνο, χωρίς τη φροντίδα των γονιών του, χωρίς τη συντροφιά αγαπημένων προσώπων.

Και δεν είναι το μοναδικό. Πολλά παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα έχουν οδηγηθεί με παρόμοιο τρόπο στην απομόνωση.

Μόνο στην πόλη Πουτιάν, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο της εξάπλωσης της πανδημίας στην Κίνα, από τους 85 ανθρώπους που βρίσκονται σε καραντίνα, οι 36 είναι παιδιά.

Ασθενοφόρα παραλαμβάνουν τα μικρά από τα σπίτια τους και τα οδηγούν σε νοσοκομεία, που έχουν επιστρατευθεί γι’ αυτόν τον σκοπό.

Οι συγκλονιστικές εικόνες με τα παιδιά να αποχωρίζονται τους δικούς τους είναι μια απόδειξη των ακραίων μέτρων που χρησιμοποιεί η Κίνα, προκειμένου να μην επιτρέψει στον κορονοϊό να εξαπλωθεί και πάλι στη χώρα.

