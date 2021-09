Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Καλακαλλάς

Έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος γλύπτης Γιώργος Καλακαλλάς

Έφυγε από τη ζωή ο γλύπτης Γιώργος Καλακαλλάς σε ηλικία 83 ετών. Ο βραβευμένος γλύπτης είχε στο ενεργητικό του δεκάδες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοτέχνησε μνημεία σε δημόσιους χώρους σε όλη την Ελλάδα ενώ έργα του βρίσκονται σε Μουσεία, Πινακοθήκες, Ιδρύματα και ιδιωτικές συλλογές.

Ο Γιώργος Καλακαλλάς γεννήθηκε το 1938 στον Τύρναβο. Σπούδασε γλυπτική, θεωρητικές και ιστορικές σπουδές στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με υποτροφία του ΙΚΥ. Αποφοίτησε το 1962 και την ίδια χρονιά έλαβε το Α Βραβείο για το Μνημείο του Αυξεντίου στην Κύπρο. Το 1965 διορίστηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δίδαξε μέχρι το 2005 ως καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή.

Έλαβε επανειλημμένα βραβεία και τιμητικές διακρίσεις. Το 1998 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Γλυπτική 1965-1998 (εκδ. Ψύχαλος), παρουσίαση του έως τότε έργου του και το 2010 μίλησε για τη δουλειά του στο συλλογικό βιβλίο Διάλογοι με 12+1 εικαστικούς (εκδ. Ποντοπόρεια Εκδοτική).

Η κηδεία του Γιώργου Καλακαλλά θα γίνει σήμερα στον Γέρακα.

