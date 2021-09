Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: αναρτώνται τα εκκαθαριστικά - μεταφέρεται η πρώτη δόση

Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών για τις δύο πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Τι ισχύει για όσους υποβάλουν αίτηση μετά τις 21 Σεπτεμβρίου.

Την ερχόμενη Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Τα φετινά εκκαθαριστικά θα είναι τα ίδια με τα περυσινά, εκτός εάν έχουν μεταβληθεί: η αξία της περιουσίας μέσω μεταβιβάσεων, ή ο αριθμός των τετραγωνικών μέσω της διαδικασίας νομιμοποίησης αδήλωτων επιφανειών, ή το δηλωθέν εισόδημα εξαιτίας της πανδημίας.

Ο φόρος εξοφλείται σε 6 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος του Σεπτεμβρίου εφέτος και την τελευταία έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2022. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην τηλεόραση της Βουλής, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τις δύο πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ στο τέλος του Οκτωβρίου, χωρίς την όποια επιβάρυνση. Σύμφωνα με τον υπουργό, αιτία είναι το στενό χρονικό περιθώριο από την ανάρτηση των εκκαθαριστικών έως την πληρωμή της πρώτης δόσης στο τέλος του τρέχοντος μηνός.

Υπολογίζεται πως περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι δικαιούνται φέτος έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή από τον φόρο. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται εφέτος και οι πυρόπληκτοι, αρκεί να έχουν υποβάλει ή να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr έως και αύριο.

Για όσους υποβάλουν αίτηση μετά την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου και έως τις 15 Οκτωβρίου εφέτος, η αρχική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα περιλαμβάνει και τα ακίνητα αυτά και στη συνέχεια θα επανεκδοθεί νέο εκκαθαριστικό από την ΑΑΔΕ έως τις 30 Οκτωβρίου με την απαλλαγή από τον φόρο.

Ειδικά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη Δυτική Αττική και στην Κορινθία που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr έως τις 21 Σεπτεμβρίου, η απαλλαγή θα χορηγηθεί από την ΑΑΔΕ απευθείας χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα.

