Άλλαξε ο “χάρτης” των ελληνικών εξαγωγών

Ποια χώρα εξελίσσεται σε… βασικό παίκτη. Ποιες χώρες κανουν δυναμική παρουσία.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον "χάρτη των ελληνικών εξαγωγών", με την πανδημία να παίζει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις και να δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στο διεθνές εμπόριο, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, σχετικά με τις 20 σημαντικότερες εξαγωγικές αγορές της Ελλάδος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Η Γαλλία εξελίσσεται σε βασικό παίκτη, καταλαμβάνοντας υψηλότερη θέση στην κορυφαία πεντάδα, ενώ νέες χώρες που μέχρι πρότινος είχαν σχετικά μικρή συμμετοχή, όπως η Νότια Κορέα, εισέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για αλλαγές, οι οποίες αποτυπώνουν την προσπάθεια που καταβάλλουν οι Έλληνες εξαγωγείς να βρουν την καλύτερη δυνατή διέξοδο για να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους, σε μια περίοδο με έντονα προβλήματα για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ακόμη, εκτιμάται πως δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες ανατροπές το επόμενο διάστημα, διαμορφώνοντας νέους συσχετισμούς και ισορροπίες.

«Οι Έλληνες εξαγωγείς παρ' όλες τις αντιξοότητες που δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού στο παγκόσμιο εμπόριο, συνεχίζουν να τροφοδοτούν απρόσκοπτα τη διεθνή αγορά, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους ως ένας πολύτιμος και σταθερός συνεργάτης για τους πελάτες τους. Σαφέστατα και αποτελεί πηγή προβληματισμού και ανησυχίας η άνοδος των διεθνών τιμών των πρώτων υλών, αλλά και οι αρρυθμίες στην εφοδιαστική αλυσίδα με τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις μεταφορές εμπορευμάτων. Ωστόσο, εάν δεν υπάρξει κάποια σοβαρή αναταραχή που θα ανατρέψει άρδην τα δεδομένα, είναι εφικτό οι ελληνικές εξαγωγές φέτος να αυξηθούν περαιτέρω του 8% με 10%», σημειώνει η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), η Γαλλία πέτυχε να αναρριχηθεί στην 4η θέση των κορυφαίων προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο 29,9% στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Πέρα από παραδοσιακός σύμμαχος, ο οποίος αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του στη χώρα μας, η Γαλλία κατακτά σταδιακά πρωταγωνιστικό ρόλο στο εξαγωγικό εμπόριο της Ελλάδας.

Ψηλότερα αναρριχήθηκε και η Τουρκία, η οποία βρίσκεται πλέον στην 5η θέση από την 6η θέση, ενώ και ο Λίβανος εισήλθε στην κορυφαία δεκάδα, καταλαμβάνοντας την 9η θέση. Κατά μια θέση ανέβηκαν και οι ΗΠΑ, καταλαμβάνοντας την 7η θέση το πρώτο εξάμηνο του 2021 καθώς και η Ρουμανία (στην 8η από την 9η). Το Γιβραλτάρ κατέκτησε την 15η θέση βελτιώνοντας την κατάταξη του κατά 3 ολόκληρες θέσεις.

Την ίδια ώρα, αλματώδης αύξηση των ελληνικών εξαγωγών καταγράφηκε προς τη Νότια Κορέα (αναρριχήθηκε στη 14η θέση από την 30η), προς την Τυνησία (βρίσκεται πλέον στην 19η θέση από την 35η) και προς την Λιβύη (12η από 20ή) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη καθώς αφορά τρεις εξαιρετικά δυναμικές αγορές με τεράστιες προοπτικές και περιθώρια ανάπτυξης.

Εξίσου ενθαρρυντική ήταν και η πορεία των ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία, η οποία παραμένει ισχυρός πόλος των ελληνικών εξαγωγών, διατηρώντας σταθερά τη δεύτερη θέση πίσω από την Ιταλία, η οποία κράτησε την πρωτοκαθεδρία.

Στάσιμη παρέμεινε στη σειρά κατάταξης η Κύπρος (με μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές +24,8%) καταλαμβάνοντας την 3η θέση, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο (10η).

Στον αντίποδα, μεγάλη μείωση σημειώθηκε προς τη Βουλγαρία, η οποία υποχώρησε στην 6η θέση των κορυφαίων προορισμών από την 4η που κατείχε το πρώτο εξάμηνο του 2020. Απώλειες τεσσάρων θέσεων κατέγραψε η Ισπανία, η οποία περιορίστηκε στην 11η θέση, ενώ και η Ολλανδία υποχώρησε στην 13η θέση από την 12η που είχε μέχρι πρότινος.

Επιπλέον, σημαντικότατη υποχώρηση εμφανίζεται στην κατάταξη για την Κίνα (16η θέση από 11η), για την Πολωνία (17η θέση από 14η), για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (18η θέση από 15η) και για την Αλβανία (20ή από 17η).

