Κορονοϊός - Κλειστοί χώροι: Νέα δεδομένα για τις αποστάσεις

Επαρκούν τα δύο μέτρα φυσικής απόστασης; Τι απαντούν ερευνητές.

Στους εσωτερικούς χώρους τα δύο μέτρα απόσταση έχουν εφαρμοστεί ως μέτρο στις περισσότερες χώρες του κόσμου, όπως στη Βρετανία και την Ισπανία αλλά και στη χώρα μας. Φαίνεται όμως πως αυτή η απόσταση δεν είναι αρκετή για να περιορίσουν την μετάδοση του κορονοϊού, ενώ βασικό ρόλο παίζει και ο σωστός αερισμός του χώρου αλλά και τα συστήματα εξαερισμού που υπάρχουν σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια.

Στη διαπίστωση αυτή προέβησαν ερευνητές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Penn State, εξετάζοντας τρεις παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μετάδοση του κορονοϊού σε εσωτερικούς χώρους:

την ποσότητα και την ταχύτητα του αέρα που κυκλοφορεί μέσα σε ένα χώρο,

το μοτίβο της ροής του αέρα σε εσωτερικούς χώρους που σχετίζεται με διαφορετικές στρατηγικές εξαερισμού και

τον τρόπο εκπομπής αερολυμάτων μέσω της αναπνοής σε σύγκριση με την ομιλία.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης μας αποκαλύπτουν ότι τα μολυσμένα σωματίδια από την ομιλία ενός ατόμου που δε φορά μάσκα μπορούν να ταξιδέψουν γρήγορα στη ζώνη αναπνοής ενός άλλου ατόμου μέσα σε ένα λεπτό, ακόμη και όταν διατηρείται η απόσταση δύο μέτρων», σημειώνει ο Donghyun Rim, συγγραφέας και αναπληρωτής καθηγητής της αρχιτεκτονικής μηχανικής. «Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο σε χώρους που δεν έχουν επαρκή εξαερισμό. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η φυσική απόσταση από μόνη της δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει τη μόλυνση ενός ατόμου από τα αερολύματα».

Οι ερευνητές συνέκριναν επίσης την μεταφορά των αερολυμάτων των ανιχνευτών γκαζιού που συνήθως χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο διαρροών σε διάφορα κτίρια καθώς και τα αερολύματα που προέρχονται από την αναπνοή με μέγεθος από 1 έως 10 μικρόμετρα. Αερολύματα τέτοιου μεγέθους μπορούν να μεταφέρουν τον ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί τη λοίμωξη του κορωνοϊού.

Συνολικά, διαπίστωσαν ότι τα αερολύματα είχαν την ικανότητα να μετακινούνται γρηγορότερα και να φτάνουν σε πιο μακρινή απόσταση σε χώρους και δωμάτια με εξαερισμό με μετατόπιση, ένα σύστημα δηλαδή εξαερισμού που με συνεχή ροή φρέσκου αέρα από το πάτωμα ωθεί τον αέρα σε εξαερισμό κοντά στο ταβάνι. Μπορεί μάλιστα να οδηγήσει σε έως και 7 φορές πιο αυξημένη συγκέντρωση των αερολυμάτων σε σύγκριση με τα συστήματα εξαερισμού μικτής λειτουργίας. Ο μηχανισμός αυτός υπάρχει στα περισσότερα νεότερα κτίρια και σε πολυκατοικίες του εξωτερικού.

Από την άλλη, το σύστημα εξαερισμού μικτής λειτουργίας χρησιμοποιείται ευρέως από αρκετά εμπορικά κτίρια και συνδυάζει τον εξωτερικό αέρα με τον εσωτερικό, ενσωματώνοντας τον εξωτερικό αέρα στον εσωτερικό με αποτέλεσμα να αραιώνεται ο εσωτερικός αέρας με μικρότερη συγκέντρωση αερολυμάτων στο εσωτερικό του χώρου.

Ποιο ήταν όμως εκείνο το στοιχείο που εξέπληξε τους ερευνητές; «Ένα από τα εκπληκτικότερα ευρήματά μας είναι ότι η πιθανότητα μόλυνσης από τα αερολύματα είναι μεγαλύτερη στον εσωτερικό χώρο ενός σπιτιού παρά ενός γραφείου» σημειώνει ο Rim. «Ωστόσο, σε οικιακά περιβάλλοντα, η λειτουργία μηχανικών ανεμιστήρων και αυτόνομων καθαριστικών αέρα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης».

Το συμπέρασμα

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι ερευνητές είναι πως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αποφύγουμε τη μετάδοση του κορονοϊού σε εσωτερικούς χώρους είναι ο καλός αερισμός των χώρων και η επαρκής απόσταση μεταξύ των ατόμων που θα είναι μεγαλύτερη των δύο μέτρων. Επιπροσθέτως, για μεγαλύτερη ασφάλεια, συστήνεται και η χρήση μάσκας.

