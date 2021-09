Κόσμος

Ηφαίστειο στη Λα Πάλμα: η λάβα “καταπίνει” σπίτια στο πέρασμά της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λάβα αναμένεται να φθάσει στη θάλασσα το βράδυ, κάτι που προκαλεί φόβους για τοξικά αέρια. Ανυπολόγιστες οι ζημιές από την πρώτη έκρηξη μετά από 50 χρόνια!

Η πρώτη έκρηξη ηφαιστείου στα Κανάρια Νησιά εδώ και 50 χρόνια ανάγκασε περίπου 5.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από την περιοχή, ανάμεσά τους και 500 τουρίστες, και κατέστρεψε περίπου 100 σπίτια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα, που βρίσκεται στο νησί Λα Πάλμα και το οποίο εξερράγη χθες Κυριακή, εκτόξευσε λάβα σε ύψος εκατοντάδων μέτρων ενώ ποτάμια λιωμένων πετρωμάτων ρέουν προς τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω μιας αραιοκατοικημένης περιοχής του νησιού. Το κύμα της λάβας έχει ήδη καταπιεί 20 σπίτια στο χωριό Ελ Πάσο όπως και κάποιους δρόμους, δήλωσε ο δήμαρχος Σέρχιο Ροντρίγκεθ στον ραδιοφωνικό σταθμό TVE σήμερα το πρωί.

Πλέον κατευθύνεται προς το γειτονικό χωριό Λος Λιάνος δε Αριδάνε όπου κινδυνεύουν εκατοντάδες σπίτια, ενώ αναμένεται να φθάσει στη θάλασσα γύρω στις 8:00 το βράδυ τοπική ώρα. Το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει τοξικά αέρια και να μειώσει την ορατότητα στη θάλασσα.

Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί περίπου 100 σπίτια, σύμφωνα με τον Μαριάνο Ερνάντεθ πρόεδρο του συμβουλίου της Λα Πάλμα. Οι τοπικές αρχές έχουν απομακρύνει περίπου 5.000 ανθρώπους από τέσσερα χωριά, περιλαμβανομένων των Ελ Πάσο και Λος Λιάνος δε Αριδάνε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιφέρειας των Καναρίων Νήσων Άνχελ Βίκτορ Τόρες, δεν θα χρειαστεί να απομακρυνθούν άλλοι κάτοικοι από τα σπίτια τους.

Μια ομάδα 360 τουριστών απομακρύνθηκε με πλοίο προς την Τενερίφη από το παραθαλάσσιο θέρετρο Πουέρτο Νάος, ενώ και άλλοι αναμένεται να απομακρυνθούν μέσα στην ημέρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν θα υπάρξουν εφόσον όλοι συμπεριφερθούν με σύνεση, σχολίασε ο ηφαιστειολόγος Νεμέσιο Πέρεθ.

Παρά την καταστροφή η Ισπανίδα υπουργός Τουρισμού Μαρία Ρέγιες Μαρότο δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Canal Sur ότι η έκρηξη του ηφαιστείου θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για τους τουρίστες να θαυμάσουν το φυσικό φαινόμενο. “Το νησί είναι ανοικτό, αν το ξενοδοχείο σας έχει επηρεαστεί, θα σας βρούμε άλλο”, δήλωσε. “Εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία να χαρείτε όσα μας προσφέρει η φύση”.

Η Λα Πάλμα βρισκόταν σε συναγερμό αφού μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν περισσότερες από 22.000 δονήσεις από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα, το οποίο ανήκει σε μια αλυσίδα ηφαιστείων στην οποία καταγράφηκε για τελευταία φορά έκρηξη το 1971 και η οποία είναι η πιο ενεργή ηφαιστειακά περιοχή στα Κανάρια Νησιά. Το 1971 ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν τραβούσε φωτογραφίες της λάβας, αλλά δεν είχαν υπάρξει υλικές ζημιές. Η τελευταία έκρηξη ηφαιστείου στο αρχιπέλαγος των Καναρίων έγινε το 2011, στο νησί Ελ Ιέρο και ήταν υποθαλάσσια.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έφτασε στη Λα Πάλμα χθες Κυριακή το βράδυ για να συνομιλήσει με την τοπική κυβέρνηση για τη διαχείριση της έκρηξης του ηφαιστείου. “Διαθέτουμε όλους τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό, οι πολίτες μπορούν να κοιμούνται ήρεμοι”, τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σήμερα.

Ο εναέριος χώρος γύρω από τα Κανάρια Νησιά παραμένει ανοικτός, χωρίς προβλήματα ορατότητας, ανακοίνωσε η ισπανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Enaire. Νωρίτερα σήμερα η αεροπορική εταιρεία Binter των Καναρίων Νησιών επεσήμανε ότι ακύρωσε τέσσερις πτήσεις από και προς το νησί Λα Γκομέρα λόγω της ηφαιστειακής τέφρας και του νέφους από την έκρηξη του ηφαιστείου στο γειτονικό νησί Λα Πάλμα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΝΦΙΑ: αναρτώνται τα εκκαθαριστικά - μεταφέρεται η πρώτη δόση

“Game of Chefs”: Τι θα δούμε την Δευτέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Δροσάκη για Φιλιππίδη: Αρρώστησα, το έζησα πάλι (βίντεο)