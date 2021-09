Πολιτισμός

“Ο Πύργος του Downton” σε α΄ προβολή στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Κινηματογραφική πανδαισία αυτήν την εβδομάδα στην “μικρή οθόνη” από τον ΑΝΤ1, με προβολή τριών ταινιών, για πρώτη φορά στην τηλεόραση.

Τρεις μοναδικές ταινίες, σε Α’ τηλεοπτική προβολή, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 μέσα σε διάστημα πέντε ημερών. Το κανάλι συνεχίζει να φέρνει, πρώτο, στο τηλεοπτικό κοινό τις καλύτερες ταινίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου προβλήθηκε το «Τρέξε!» (GET OUT) , ένα θρίλερ με έντονο αντιρατσιστικό μήνυμα για την κατάσταση που επικρατεί στις Η.Π.Α., το οποίο λάτρεψαν κοινό και κριτικοί.

Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, έρχεται «Ο Πύργος του Downton». Το τηλεοπτικό φαινόμενο της πολυβραβευμένης σειράς, μετά από έξι κύκλους, μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, αποκτώντας μεγαλειώδεις διαστάσεις.

ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ DOWNTON

(DOWNTON ABBEY)

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στις 22:00

Στον Πύργο του Downton, ζει γαλήνια η οικογένεια του Λόρδου Γκράνθαμ, με την πρωτότοκη κόρη, Μέρι, να έχει πάρει πλέον τα ηνία.

Στο «κάτω πάτωμα» των υπηρετών, τίποτα δεν έχει αλλάξει: η Πάτμορ μαγειρεύει, ο Μπάροου έχει αναλάβει χρέη μπάτλερ, ενώ η Ντέιζι ετοιμάζεται να παντρευτεί.

Αυτή την περίοδο αρμονίας θα ταράξει η βασιλική επίσκεψη ( του Βασιλιά Γεωργίου Ε΄ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βασίλισσας Μαίρης), που θα φέρει τον κάθε ήρωα αντιμέτωπο με τη θέση που θέλει να έχει στο μέλλον.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάικλ Ένγκλερ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάθιου Γκουντ, Μάγκι Σμιθ, Χιου Μπόνβιλ, Μισέλ Ντόκερι

