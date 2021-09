Αθλητικά

Ο Μέσι, η δυσαρέσκεια για την αλλαγή και το tweet για Ποτσετίνο

Ο Λιονέλ Μέσι γίνεται αλλαγή σχεδόν κάθε... 22 ματς, σύμφωνα με την Opta



H αντικατάσταση του Λιονέλ Μέσι και η δυσαρέσκεια που έδειξε αντικρίζοντας τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο καθώς άφηνε τον αγωνιστικό χώρο, ένα τέταρτο πριν από την ολοκλήρωση της χθεσινής αναμέτρησης με τη Λιόν (2-1) για την Ligue 1, προκάλεσε συζητήσεις, διαμάχες και φυσικά πρωτοσέλιδους τίτλους σε όλη την Ευρώπη. Όχι άδικα, αφού ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν έχει συνηθίσει να γίνεται αλλαγή.

Σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής εταιρείας ανάλυσης αθλητικών στοιχείων Opta, τα τελευταία 11,5 χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2010 έως το τέλος της LaLiga 2020-21, ο Μέσι ξεκίνησε σε 370 παιχνίδια πρωταθλήματος με την Μπαρτσελόνα και αντικαταστάθηκε μόνο 17 φορές, δηλαδή μία αλλαγή κάθε 21,8 παιχνίδια.

Ο Αργεντινός προπονητής δικαιώθηκε, αφού η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία τη στιγμή της αντικατάστασης ήταν ισόπαλη 1-1, σκόραρε και νίκησε (2-1), φτάνοντας τις έξι νίκες σε ισάριθμες παιχνίδια.

Θέση σε όλα αυτά πήρε και ο Χαλίφα Μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, συγγενής του ιδιοκτήτη της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος δεν δίστασε να δημοσιεύσει ένα μήνυμα στα social media, στα αγγλικά, μαζί με μια φωτογραφία του Ποτσετίνο:

«Το Λονδίνο είναι μια όμορφη πόλη, ήδη το ξέρεις αυτό».

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu — ???????? ????? ?????? ???? ?????????? (@khm_althani) September 19, 2021

Η ερμηνεία του μηνύματος μπορεί να κυμαίνεται από ένα αστείο μέχρι μια προειδοποίηση για το τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που επαναληφθούν καταστάσεις όπως αυτή χθες το βράδυ στο «Παρκ ντε Πρενς».

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είχε πει:

«Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε σπουδαίους παίκτες σε αυτήν την ομάδα 35 ατόμων. Μόνο 11 μπορούν να παίξουν, δεν μπορούμε να παίξουμε με περισσότερους. Οι αποφάσεις στο παιχνίδι λαμβάνονται για το καλό της ομάδας και κάθε παίκτη. Κάθε προπονητής το σκέφτεται. Άλλοτε λειτουργεί, άλλοτε όχι. Μερικές φορές αρέσει στους παίκτες και μερικές φορές όχι. Στο τέλος της ημέρας, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από τον προπονητή. Όσον αφορά την αντίδρασή του, τον ρώτησα πώς είναι, είπε ότι ήταν εντάξει. Αυτό ήταν».

