Πολιτισμός

Boulevard: επέτειος έκδοσης με αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

Στον έβδομο χρόνο αδιάλειπτης ζωής και κυκλοφορίας μπήκε πλέον η free press εφημερίδα.

Το τεύχος Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, που έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Η μηνιαία Free Press εφημερίδα Boulevard συμπλήρωσε έξι χρόνια αδιάλειπτης κυκλοφορίας.

Εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2015 από ομάδα γνωστών δημοσιογράφων (ως επί το πλείστο διευθυντικών στελεχών, η οποία πλαισιώθηκε από επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων και συγγραφείς.

Σήμερα κυκλοφορεί σε τιράζ που κυμαίνεται από 6.000 έως 10.000 φύλλα. Διανέμεται από περίπου 120 σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σημεία διανομής είναι κυρίως κεντρικά βιβλιοπωλεία και άκρως επιλεγμένα καφέ και εστιατόρια. Ακόμη διανέμεται σε Ιδρύματα Πολιτισμού και Τέχνης (Ίδρυμα Μ.Μ.Ε), Θεοχαράκη, Μείζονος Ελληνισμού, Μιχάλη Κακογιάννη, Μουσείο, Μπενάκη, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών), καθώς και σε ιδιαίτερους ξεχωριστούς χώρους όπως το κλαμπ της Αθηναϊκής Λέσχης.

