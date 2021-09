Πολιτισμός

Άλιμος: κλασικές μοτοσικλέτες “αλλάζουν” την Κυριακή μας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα σπουδαίο ραντεβού με μηχανοκίνητες “καλλονές” διοργανώνει ο Δήμος Αλίμου.

Ο Δήμος Αλίμου διοργανώνει αυτή την Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, την πρώτη Alimos Classic Motorbike Sunday και τόσο οι φανατικοί του είδους όσο και οι απλώς περίεργοι, θα βρεθούν κοντά σε 100 δείγματα «μηχανών» μεγάλης ηλικίας αλλά και μεγάλου... κυβισμού. Από την ταπεινή Vespa μέχρι την αλαζονική Harley, όλο το φάσμα θα απλωθεί, μέσα σε classic rock, για κάπου 5 ώρες στον πεζόδρομο.

Μετά την επιτυχία του Alimos Classic Car Sunday, με 160 μοναδικά εκθέματα και χιλιάδες επισκεπτών, η δεύτερη Κυριακή-γιορτή, αυτή τη φορά με κλασικές μοτοσικλέτες, που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας και τον Νίκο Μαστοράκη, προμηνύεται να είναι το ίδιο συναρπαστική και, φυσικά, ιστορική.

Ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης δήλωσε: «Το ίδιο με το αυτοκίνητο, ίσως και περισσότερο δημοφιλής είναι η μοτοσικλέτα, το ίδιο ίσως και περισσότερο συναρπαστική η ιστορία των δίτροχων.

Την Κυριακή φιλοξενούμε 100 από τα πιο σπάνια δείγματα αυτού του “ατίθασου” μέσου, που έχει εμπνεύσει ταινίες του Χόλυγουντ, rock τραγούδια, μυθιστορήματα, κόμικς.

Ένα είδος cult που ακούει στο γενικό όνομα “Xαρλεϊτζήδες” (από τη μυθική κατασκευάστρια εταιρία) ενώ βέβαια τα τεχνολογικά και αγωνιστικά πεδία έχουν πια κατακτηθεί και από άλλα, πολύ σημαντικά μεγάλα εργοστάσια».

Ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης δήλωσε: «Το ίδιο με το αυτοκίνητο, ίσως και περισσότερο δημοφιλής είναι η μοτοσικλέτα, το ίδιο ίσως και περισσότερο συναρπαστική η ιστορία των δίτροχων. Την Κυριακή φιλοξενούμε 100 από τα πιο σπάνια δείγματα αυτού του “ατίθασου” μέσου, που έχει εμπνεύσει ταινίες του Χόλυγουντ, rock τραγούδια, μυθιστορήματα, κόμικς. Ένα είδος cult που ακούει στο γενικό όνομα “Xαρλεϊτζήδες” (από τη μυθική κατασκευάστρια εταιρία) ενώ βέβαια τα τεχνολογικά και αγωνιστικά πεδία έχουν πια κατακτηθεί και από άλλα, πολύ σημαντικά μεγάλα εργοστάσια».

Ο Νίκος Μαστοράκης προσθέτει: «Αυτές οι 100 μοναδικές σε σχεδιασμό, μοτέρ και ιστορία μηχανές έχουν πάει παντού, έχουν ανεβεί σε χιονισμένες βουνοκορφές, έχουν διασχίσει ερήμους, έχουν “ζήσει” παραμυθένια ζωή και έχουν φυσικά χαρίσει στους αναβάτες τους την πλήρη αίσθηση ελευθερίας. Ανατριχίλα και μόνο στο άκουσμα του ήχου, όταν 100 υπέροχες μοτό μαρσάρουν όλες μαζί, υποθέτω δε ότι θα ακουστούν και στο κοντινότερο... νησί. Εξίσου θορυβώδης αλλά και θεαματική θα είναι η αποχώρησή τους, στο πρώτο σκοτάδι, με τα φώτα τους αναμμένα και τις πανίσχυρες μηχανές τους να βρυχώνται..»

Η είσοδος για το κοινό, από τις 3:00 το απόγευμα μέχρι τις 7:30 είναι φυσικά ελεύθερη, με απαραίτητα όλα τα μέτρα προστασίας Covid-19 που θα έχουν προβλεφθεί.

Συμμετοχές στην ΕΛΦΚΜ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: πως ξεκινά ο γ΄ κύκλος (βίντεο)

Χαλκίδα: Την κρατούσε όμηρο και την βίαζε για 14 ημέρες!

Καταγγελία: Άγριος ξυλοδαρμός σε σύζυγο για να κάνει… σεξ με σκύλο!