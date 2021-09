Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ - Λιμάνι Ηρακλείου: Ικανοποίηση για το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κοινή ανακοίνωση Σταϊκούρα - Πλακιωτάκη για τους εννέα “μνηστήρες” για το λιμάνι.

Την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι εννέα επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Κρήτης, εξέφρασαν οι υπουργοί Οικονομικών και Ναυτιλίας Χρήστος Σταϊκούρας και Γιάννης Πλακιωτάκης, αντίστοιχα.

Τα δύο υπουργεία εξέδωσαν κοινό δελτίο Τύπου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, από μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, συγκέντρωσε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), για ακόμη έναν Λιμένα της χώρας.

Συγκεκριμένα, εννέα επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών (67%) του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τις πολύ μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές του εν λόγω λιμανιού. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει, για ακόμη μια φορά, τόσο την ορθότητα, όσο και την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των λιμανιών της χώρας.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Σταϊκούρας και Γιάννης Πλακιωτάκης, υπογράμμισαν την ικανοποίησή τους για τη θετική αυτή εξέλιξη, επισημαίνοντας: "Συνεχίζουμε με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, και πάντα με στόχο να μεγιστοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των λιμανιών μας, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και συνολικά της ελληνικής οικονομίας".

Στο επόμενο στάδιο θα αξιολογηθούν οι εννέα υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, ώστε να προσδιοριστούν οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, τη φάση των δεσμευτικών προσφορών.».

Ειδήσεις σήμερα:

Δροσάκη για Φιλιππίδη: Αρρώστησα, το έζησα πάλι (βίντεο)

ΕΝΦΙΑ: αναρτώνται τα εκκαθαριστικά - μεταφέρεται η πρώτη δόση

“Game of Chefs”: Τι θα δούμε την Δευτέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)