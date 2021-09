Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας - “Φωτιά” στην Θεσσαλονίκη

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν και πόσες νέες μολύνσεις από τον φονικό ιό, το προηγούμενο 24ωρο.

Για ακόμη μια ημέρα, αλματώδης ήταν η αύξηση της «μαύρης λίστας» των ασθενών που υποκύπτουν λόγω επιπλοκών του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας 2.126 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από το σύνολο των 2.126 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 18 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική τα νέα κρούσματα ήταν 369, ενώ στην Θεσσαλονίκη παρέμειναν σε αυξημένα επίπεδα, καθώς καταγράφηκαν ακόμη 341 μολύνσεις από τον κορονοϊό.

Στην Λάρισα εντοπίστηκαν 102 νέα κρούσματα και στην Αχαΐα 56 νέες μολύνσεις. Στην Πέλλα επιβεβαιώθηκαν ακόμη 64 νέα κρούσματα, στην Ξάνθη 54 νέα κρούσματα, ενώ στην Πιερία και στην Ρόδο από ακόμη 50 φορείς του κορονοϊού.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

