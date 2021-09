Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: τρίτη δόση εμβολίου σε τρεις κατηγορίες πληθυσμού (βίντεο)

Ποια είναι, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, τα άτομα που πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού.

Στις πρώτες ομάδες του πληθυσμού που θα πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα, αλλά και σε ότι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη στην χώρα μας.

Όπως τόνισε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, υπάρχουν τρεις ομάδες του πληθυσμού που πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου.

Για την πρώτη, τους ανοσοκατεσταλμένους, η πλατφόρμα για τα ραντεβού έχει ανοιξει εδώ και μια εβδομάδα, ενώ για τις άλλες δύο κατηγορίες, όπως ανέφερε ο ΓΓ του Υπ. Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η πλατφόρμα για τα ραντεβού αναμένεται να ανοίξει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Τα σημαντικότερα σημεία όσων είπε η Μαρία Θεμιστοκλέους:

"Τα εμβόλια έχουν αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της σοβαρής νόσου του κορονοϊού. Το γεγονός ότι ο ιός προσβάλλει το αναπνευστικό, εξ αρχής γνωρίζαμε ότι η προστασία που θα προσφέρει θα είναι περιστασιακή, καθώς όπως παρατηρήθηκε, τα αντισώματα μειώνονταν σταδιακά μετά από 5-6 μήνες από τον εμβολιασμό.

Η μείωση των αντισωμάτων, σε συνδυασμό με τις μεταλλάξεις, προκάλεσαν τον έντονο προβληματισμό για την πιθανή ανάγκη χορήγησης μιας τρίτης δόσης και έτσι το ενδιαφέρον στράφηκε στην επιλογή ομάδων του πληθυσμού που θα είχαν ανάγκη για μια τρίτη δόση.

Αυτά τα άτομα είναι όσα δεν ανταποκρίθηκαν στις πρώτες δόσεις, όπως οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι μεταμοσχευμένοι. Άλλη κατηγορία όσοι για λόγους πχ. υγεία και τρίτη κατηγορία όσοι λόγω επαγγέλματος είναι κοντά στο επίκεντρο της πανδημίας.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έκανε θετική εισήγηση για την τρίτη δόση στους ανοσοκατεσταλμένους. Βασικός παράγοντας για την επιλογή των ατόμων, είναι και η ηλικία των ανθρώπων.

Τα άτομα που παίρνουν σειρά για την τρίτη δόση είναι οι ηλικιωμένοι που διαβιούν σε μονάδες φιλοξενίας και όλος ο πληθυσμός άνω των 60 ετών, καθώς προκύπτουν σχετικά στοιχεία, βάσει των διαθέσιμων μελετών, που δείχνου σημαντική επιβάρυνση τους στην λοίμωξη από τον κορονοϊό.

Η χημική και η κυττατρική ανοσία με την πάροδο του χρόνου εκπίπτει και η έκπτωση αυτή είναι σημαντική στα άτομα άνω των 60 ετών.

Τρίτος παράγων που μπορεί να επηρεάσει την χορήγηση της τρίτης δόσης είναι η αυξημένη έκθεση και αφορά κυρίως τους υγειονομικούς, που έχουν αυξημένο κίνδυνο προσβολής από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με μελέτη που έγινε πρόσφατα, η μετάλλαξη Δέλτα μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά την λοίμωξη ως προς την ασυμπτωματική ή ολογοσυμπτωματκή εμφάνιση της. Η τρίτη κατηγορία, λοιπόν, που χορηγείται η τρίτη δόση, 6-8 μήνες μετά από την δεύτερη δόση, είναι οι υγειονομικοί.

Στο Ισραήλ, οι μελέτες δείχνουν ότι η τρίτη δόση μειώνει σημαντικά την πιθανότητα νόσησης, όσο και σοβαρής νόσησης, παράγοντας έως και υπερδεκαπλάσια αντισώματα σε σχέση με την δεύτερη δόση του εμβολίου.

Υπάρχουν ενδείξεις και προσδοκίες ότι αυτή η τρίτη δόση ίσως είναι και η τελική δόση στο σχήμα εμβολιασμών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού".

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπήρξε επίσπευση του εμβολιασμού με την τρίτη δόση στην Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει σχετική γνωμοδότηση του EMA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων), η κ. Θεοδωρίδου απάντησε πως «πάμε πιο γρήγορα, γιατί το κύμα της πανδημίας είναι μπροστά μας και οι μήνες που ακολουθούν θα κρίνουν τον χειμώνα και την πορεία της πανδημίας. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που από τους διεθνείς οργανισμούς αφήνεται η ευχέρεια στις εθνικές Αρχές ως προς τις αποφάσεις για τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, αλλά και τα δεδομένα από άλλες χώρες, που επίσης προχωρούν τους εμβολιασμούς με τρίτη δόση». «Αν είχαμε φθάσει σε επίπεδα εμβολιασμού του 80-85% του πληθυσμού, κάτι που όλοι θα θέλαμε, δεν σημαίνει ότι θα αποφεύγαμε την τρίτη δόση, δεδομένης της «φθοράς» των αντισωμάτων από τις μεταλλάξεις του κορονοϊού», επεσήμανε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η κ. Θεοδωρίδου, γίνονται συζητήσεις για επέκταση της τρίτης δόσης του εμβολίου σε άλλες κατηγορίες του πληθυσμού, με βάση και μια «βροχή» από δεδομένα από άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.