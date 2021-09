Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους για τρίτη δόση εμβολίου: 30 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λίστα των υπόχρεων για αναμνηστική δόση θα ανανεώνεται 3 με 4 φορές τον μήνα.

Στις 30 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών, αλλά και για τους υγειονομικούς που έχει παρέλθει το εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους, ανακοίνωσε ο Μαριος Θεμιστοκλέους

Επίσης, από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός στις χρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων.

Ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ξεκαθάρισε ότι η τρίτη δόση δεν είναι υποχρεωτική. Η λίστα των υπόχρεων για αναμνηστική δόση θα ανανεώνεται 3 με 4 φορές τον μήνα.

Την περασμένη Τρίτη άνοιξε η πλατφόρμα για την τρίτη δόση εμβολιασμού για τους ανοσοκατασταλμένους και ήδη έχουν εμβολιασθεί 13.750 πολίτες

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως «περάσαμε τα 11,9 εκατ. εμβολιασμούς», ενώ το 56,7% του γενικού πληθυσμού είναι εμβολιασμένο.

«Τα περισσότερα ραντεβού κλείνονται πλέον από τις μικρότερες ηλικίες. Έχουν εμβολιασθεί περισσότερα απο 100.000 παιδιά », προσθεσε ο κ. Θεμιστοκλέους..

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας - “Φωτιά” στην Θεσσαλονίκη

Moody’s: αναβάθμιση για τις συστημικές τράπεζες

Ηφαίστειο στη Λα Πάλμα: η λάβα “καταπίνει” σπίτια στο πέρασμά της (εικόνες)