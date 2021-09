Κοινωνία

Αιγαίο: Τούρκοι απειλούν την ζωή Ελλήνων ψαράδων (βίντεο)

Αποκαλυπτικές μαρτυρίες και εικόνες για τις πρακτικές... μαφίας, συνοδεία τουρκικών ακταιωρών.

Με πρακτικές βγαλμένες από την δράση της μαφίας οι Τούρκοι ψαράδες κλέβουν ακόμα και τα δίχτυα με τις ψαριές ενώ απειλούν, ώστε να αναγκάσουν τους Έλληνες να μην ξαναπλησιάσουν.

"Τώρα απειλούνται κι οι ζωές μας. Πήγαμε να προασπιστούμε τα εργαλεία μας, με τον αδερφό μου συγκεκριμένα στους Φούρνους. Πήγε κοντά, του πήρε τα εργαλεία και του κάνει νόημα (ο Τούρκος) θα σε σφάξω, με το χέρι του. Κι από εκεί και πέρα τον πήρε στο κυνήγι, να τον βάλει από κάτω να τον βουλιάξει", τονίζει ο Χρήστος Τσακίριος, πρόεδρος Αλιέων Λέρου.

Μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες σημειώθηκαν πάνω από 170 περιστατικά παράνομης αλιείας από Τούρκους, η πλειοψηφία των οποίων στην περιοχή Ζουράφα στην Σαμοθράκη.

Οι Τούρκοι ψαράδες εμφανίζονται ιδιαίτερα προκλητικοί και πλέον δεν αντιδρούν στην θέα των Ελληνικών Ακταιωρών και όταν οι Λιμενικοί τους πλησιάζουν κάνουν μέχρι και 3 ώρες να εγκαταλείψουν την θαλάσσια περιοχή, προσποιούμενοι ότι μαζεύουν τα δίχτυα τους.

"Είναι σαν πειρατές. Υπήρχε ένας φόβος, αλλά τώρα πλέον είναι όλα ανέλεγκτα. Κι όπως έχει αποδειχθεί πολλά από τα σκάφη τους συνεργάζονται με το ίδιο το τούρκικο το σκάφος. Είτε συλλέγουν πληροφορίες στο Αιγαίο είτε εκμεταλλεύονται την θάλασσα για το τουρκικό κράτος", υπογραμμίζει ο Μάρκος Τσακμακάς, πρόεδρος Συνεταιρισμου Ψαράδων Ν. Μηχανιώνας.

"Αρχίζουν και κινούνται σαν να είναι κατευθυνόμενοι. Οι κινήσει που κάνουν δεν είναι ψαράδικες", προσθέτει ο Γιάννης Μαρίτσης, κυβερνήτης Μηχανότρατας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 για όλες τις περιπτώσεις το Λιμενικό κοινοποιεί τις τουρκικές παραβιάσεις και στον ευρωπαϊκό οργανισμό Digi Mare, ο οποίος οφείλει να επιβάλει υψηλότατα πρόστιμα. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν συμβαίνει, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για παραβίαση των ευρωπαϊκών θαλάσσιων συνόρων.

