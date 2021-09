Κοινωνία

Έκρηξη στα Καλύβια: Φως στα αίτια από την Πυροσβεστική

Ποια ήταν η σωτήρια κίνηση που έκαναν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και ο οδηγός του βυτιοφόρου.

Του Κώστα Τάτση

Κάθε πιθανό σενάριο ερευνάται από τους πυροσβέστες για να εξακριβώσουν τις συνθήκες που προκάλεσαν την τρομακτική έκρηξη στα Καλύβια που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμό 7 ανθρώπων, ανάμεσα τους και τρία παιδιά.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το γεγονός πως ο οδηγός του βυτιοφόρου αλλά και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού κατάλαβαν αμέσως πως υπάρχει διαρροή και απομάκρυναν τον κόσμο που ήταν κοντά στο σημείο αποδείχθηκε σωτήριο

Οι ειδικοί ερευνούν από που προήλθε η διαρροή, πως δημιουργήθηκε ο σπινθηρισμός που προκάλεσε αρχικά την φωτιά και μετά την έκρηξη, εάν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου αλλά και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εξακολουθούν να νοσηλεύονται με εκτεταμένα εγκαύματα στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς το γεγονός ότι δεν φέρουν εσωτερικά εγκαύματα είναι ελπιδοφόρο για την κατάσταση της υγείας τους

Στο νοσοκομείο Παίδων νοσηλεύονται και τα τρία παιδιά που τραυματίστηκαν ευτυχώς όχι σοβαρά από την προχθεσινή έκρηξη ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λάβουν και εξιτήριο

