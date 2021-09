Αθλητικά

Ρονάλντο: πράκτορας του “έφαγε”... ολόκληρη περιουσία!

Πότε και πως μια γυναίκα κατάφερε να αποσπάσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τον CR7.

Πρόκειται για μια παλιά ιστορία με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που ανασύρθηκε την Κυριακή χάρη σε μια πορτογαλική εφημερίδα.

Ο αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως αναφέρει η «Jornal de Noticias», φέρεται να εξαπατήθηκε για σχεδόν 300.000 ευρώ από μία υπάλληλο ταξιδιωτικού γραφείου.

Η 53χρονη Μαρία Σίλβα, όπω είναι το όνομα της γυναίκας, είχε καταφέρει να αποσπάσει τον κωδικό της πιστωτικής κάρτας του CR7 και να αποσύρει αυτό το μεγάλο ποσό μεταξύ Φεβρουαρίου 2007 και Ιουλίου 2010, δικαιολογώντας το με περίπου 200 ταξίδια σε όλο τον κόσμο, που ο διάσημος ποδοσφαιριστής δεν είχε κάνει ποτέ.

Η απάτη ανακαλύφθηκε από το ταξιδιωτικό γραφείο που απέλυσε την υπάλληλό του, η οποία ανακρίθηκε από την αστυνομία τον Οκτώβριο του 2013: το δικαστήριο την έκρινε ένοχη γι΄ απάτη και πλαστογραφία και την καταδίκασε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση με αναστολή.

Όσο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ήδη αποζημιωθεί για το πλήρες ποσό, αλλά ο πρωταθλητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ήταν ο μόνος που έπεσε στην παγίδα, αφού το ίδιο συνέβη με τον διάσημο μάνατζερ Ζόρζε Μέντες, τον Νάνι και τον Μανουέλ Φερνάντες, για διάφορα ποσά.

