Σκολίωση: Σχολική τσάντα και άλλοι μύθοι

Γράφει ο Ηλίας Παπαδόπουλος, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης / Σκολίωσης, Διευθυντής Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης ΜΗΤΕΡΑ.

Οι πιο συνηθισμένοι μύθοι που αφορούν την σκολίωση είναι η σχολική τσάντα, η ειδική γυμναστική, η κακή στάση και τέλος οι δυσκολίες που φέρνει η σκολίωση στην εγκυμοσύνη.

Η σχολική τσάντα ΔΕΝ προκαλεί σκολίωση

Επίσης δεν επιδεινώνει τη σκολίωση. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή έρευνα που να δείχνει ότι η βαριά σχολική τσάντα μπορεί να στραβώσει την σπονδυλική στήλη ενός παιδιού. Είναι απελπιστικό, αλλά ο μύθος αυτός εξακολουθεί να συντηρείται σήμερα στην Ελλάδα, πράγμα που φαίνεται εύκολα αν στην αναζήτηση στο διαδίκτυο χρησιμοποιήσει κανένας τις λέξεις: σχολική τσάντα και σκολίωση.

Φυσικά η βαριά τσάντα είναι πηγή συνεχούς «τραυματισμού» που μπορεί να προκαλέσει πόνο στον ώμο, αυχένα ή και μέση του παιδιού, ακόμα και μουδιάσματα στο χέρι, ειδικά αν τα παιδιά έχουν να περπατήσουν μεγάλες αποστάσεις για το σχολείο ή κρεμούν την τσάντα από τον ένα μόνο ώμο. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι 1 στους 4 εφήβους θα νιώσει πόνο στη μέση μέσα στη σχολική χρονιά, και η σχολική τσάντα είναι ισχυρός παράγοντας κινδύνου, δεδομένου ότι το 60% τουλάχιστον των εφήβων έχει σχολική τσάντα βάρους πάνω από 10% του σωματικού του βάρους.

Έτσι, για την προστασία από την καταπόνηση και όχι για την αποφυγή της σκολίωσης, είναι βασικό να ακολουθούνται μερικοί κανόνες:

Η σχολική τσάντα δεν πρέπει να είναι πιο βαριά από το 10% του βάρους του παιδιού

Διαλέξτε μια μικρότερη σχολική τσάντα, τύπου σακίδιο πλάτης, που δεν είναι δυνατόν να υπερφορτωθεί

Τα λουριά της τσάντας πρέπει να είναι επενδυμένα και φαρδιά και πρέπει να υπενθυμίζουμε στα παιδιά να περνάνε και τα δύο στους ώμους

Το μήκος των λουριών πρέπει να είναι τέτοιο ούτως ώστε η τσάντα να μην κρέμεται χαμηλά στην πλάτη

Γυμναστική ειδική ή και απλή

Η ειδική γυμναστική τύπου Schroth, είναι ό,τι πιο εξειδικευμένο υπάρχει ως άσκηση για την σκολίωση. Αν και βοηθάει σημαντικά με την παράλληλη χρήση του κηδεμόνα, μεμονωμένα, χωρίς κηδεμόνα, δεν έχει αποδείξει ότι επηρεάζει την εξέλιξη της σκολίωσης.

Όσον αφορά την καθημερινή γυμναστική, ο μύθος λέει ότι το κολύμπι ή το μονόζυγο είναι ικανά να αναστείλουν την εξέλιξη της σκολίωσης πράγμα που δυστυχώς δεν είναι δυνατόν και δεν έχει αποδειχθεί. Η κακή στάση στο διάβασμα που συχνά υιοθετούν τα παιδιά, είναι περισσότερο κακό θέαμα παρά κίνδυνος για δημιουργία σκολίωσης.

Άλλοι μύθοι

Τέλος, η σκολίωση δεν εμποδίζει ούτε τη κύηση, ούτε το φυσιολογικό τοκετό. Ένας ενήλικας με σκολίωση, χειρουργημένη ή μη, αναμένεται να ζήσει μια φυσιολογική ζωή και σ ’αυτή περιλαμβάνεται και η φυσιολογική εγκυμοσύνη.

