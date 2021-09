Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Βιρτζίνια

Αιματηρό επεισόδιο σε σχολείο, λίγες ώρες μετά το μακελειό στη Ρωσία.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από πυροβολισμούς σε ένα λύκειο στη Βιρτζίνια, στην πολλοστή επίθεση που σημειώνεται σε σχολικό ίδρυμα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, με τραύματα από σφαίρες, που δεν φαίνεται να είναι απειλητικά για τη ζωή τους», ανέφεραν οι αρχές της πόλης Νιούπορτ Νιους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο kiro7.com, τα θύματα είναι δύο 17χρονοι μαθητές του Λύκειου Χέριτεϊτζ.

Άλλοι δύο μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκαν κατά την εκκένωση του κτιρίου. Ο δράστης διέφυγε.

Το σχολείο εκκενώθηκε και οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε ένα γειτονικό γήπεδο τένις, όπου κλήθηκαν να τους παραλάβουν οι γονείς τους. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται έφηβοι και ενήλικοι, συγκεντρωμένοι δίπλα στους φράχτες του γηπέδου. Στο σημείο έσπευσαν και σύμβουλοι ψυχικής υγείας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι οι αναφορές περί «ενεργών» ενόπλων σε άλλα σχολεία της πόλης ήταν ψευδείς. Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ έγραψε στο Twitter ότι παρακολουθεί την κατάσταση, μαζί με τους συνεργάτες του.

Το νέο αυτό περιστατικό σημειώνεται λίγες μόνο ώρες μετά το μακελειό στη Ρωσία, όπου φοιτητής άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο Perm State της πόλης Περμ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας 28.

