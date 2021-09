Κοινωνία

Πέθανε η Σύλβια Ιωαννίδου

Η ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, με το κωδικό όνομα "Πατ".

"Έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών η ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, Σύλβια Ιωαννίδου - Αποστολίδου, η οποία εχοντας το κωδικό όνομα «Πατ», υπήρξε καθοριστική την περίοδο 1941 - 1944.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια της Σύλβιας Ιωαννίδου – Αποστολίδου. Υπήρξε επικεφαλής της βρετανικής μονάδας δολιοφθορών Force 133 στην Αττική κατά την περίοδο της Κατοχής. Δρώντας με την κωδική ονομασία «Πατ» αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες ηρωίδες της Εθνικής Αντίστασης, με καθοριστική συμμετοχή σε κομβικά γεγονότα της περιόδου. Από τις γραμμές αρχικά της ΕΡΕ και κατόπιν της Νέας Δημοκρατίας, υπηρέτησε αθόρυβα αλλά δυναμικά και με απόλυτη συνέπεια τις αξίες της ελευθερίας και της προόδου. Πάντα στον νου σας να έχετε την Ελλάδα", μας είχε προτρέψει σε ομιλία της το 2018. Την αποχαιρετούμε με τη δέσμευση ότι η παρακαταθήκη της αποτελεί για εμάς οδηγό. Στην οικογένεια και τους οικείους της απευθύνουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Ποια ήταν η Σύλβια Ιωαννίδου - Αποστολίδου

Γεννήθηκε το 1924 και αποφοίτησε από το Αρσάκειο. Το 1942 μπήκε στη Force 133, τη φημισμένη βρετανική μονάδα δολιοφθορών, με την κωδική ονομασία «Πατ». Από εκείνη τη μέρα, τη 18χρονη Ελληνίδα, οι Γερμανοί τη χαρακτήρισαν κατάσκοπο και εχθρό της Γερμανίας του Χίτλερ.

Η ανάληψη, εκ μέρους της, της ηγεσίας της Force 133, επιβράβευσε το θάρρος, τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση, που επέδειξε με τη συμμετοχή της σε επικίνδυνες αποστολές.

Για τη φύλαξη οπλισμού σε χώρο στα Πετράλωνα, μια από τις υποχρεώσεις της οργάνωσης, η Σύλβια είχε ορίσει υπεύθυνο τον τότε παλαιστή Χάρη Καρπόζηλο. «Του είχα πει», είχε δηλώσει, «πρόσεξε τσιγάρα και τέτοια, μη γίνουν τα Ανω Πετράλωνα, Ανω-Κάτω Πετράλωνα»!

Η γνωριμία της με τον Νεοζηλανδό Τομ Μπαρνς, τον αρχιτέκτονα της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου, την έφερε αρκετά κοντά του, αλλά «μη φανταστείτε κάτι άλλο», είχε πει παλαιότερα.

Όταν οι δυνάμεις κατοχής ενημερώθηκαν για τη δράση της προσπάθησαν να τη συλλάβουν. Η ίδια ενημερώθηκε από τον Άγγελο Έβερτ χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διαφύγει στην Αίγυπτο όπως είχε γίνει με την αδερφή της. Έτσι λοιπόν στις 14 Ιουνίου 1944 οι Γερμανοί εισέβαλλαν στο διαμέρισμά της που βρισκόταν στην οδό Ακαδημίας 4 και τη συνέλαβαν.

Καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με έναν ακόμα θρύλο της Αντίστασυης, τη Λέλα Καραγιάννη. Οι δύο ηρωίδες μεταφέρθηκαν στο Δαφνί στις 8 Σεπτεμβρίου όπου θα εκτελούνταν. «Εκεί περιμέναμε το χάραμα», είχε πει. «Ημουν η πρώτη που φώναξαν έξω και η Λέλα προλαβαίνει και μου δίνει κουράγιο: “Ψηλά το κεφάλι. Είσαι Ελληνίδα. Μην αφήσεις τα γουρούνια να σε δουν να φοβάσαι”!».

Όμως την τελευταία στιγμή σώθηκε χάρη σε ένα τηλεφώνημα του Αυστριακού ανακριτή. Αμέσως μετά οδηγήθηκε στην οδό Μέρλιν με σκοπό να δώσει μία συμπληρωματική ανάκριση. Παρόλα αυτά αφέθηκε ελεύθερη, αφού πέρασε και από τις γυναικείες φυλακές, απέναντι από το μαιευτήριο “Ελενα“.

Αργότερα όταν επισκέφθηκε γεμάτη προβληματισμό τον ανακριτή με σκοπό να μάθει γιατί δεν εκτελέστηκε. Εκείνος ήταν κατηγορηματικός λέγοντάς της ότι έμοιαζε καταπληκτικά με μία από τις κόρες του.

«Οταν σε κοιτάζω», της είχε πει, «βλέπω μια από τις δίδυμες κόρες μου, σε βλέπω σαν σωσία της». Στο τέλος δε, για να δείξει, προφανώς, ότι γνωρίζει πολύ καλά τη δουλειά του, συμπλήρωσε πως «ξέρω ποια είναι η Πατ, ξέρεις κι εσύ ποια είναι η Πατ, αλλά ακόμα ψάχνουμε για την… Πατ»!…

Μετά την απελευθέρωση, κυνηγήθηκε από τον ΕΛΑΣ(!) και για να αποφύγει το θάνατο, διέφυγε στο Κάιρο με βρετανικό αεροπλάνο, όπου παρέμεινε δέκα μήνες.

Τον Μάιο 1956, ο απαγχονισμός των Κυπρίων αγωνιστών Καραολή και Δημητρίου αναστάτωτσε το ζεύγος Αποστολίδου-Ιωαννίδη, οι οποίοι, χωρίς δισταγμό, επέστρεψαν στην βασίλισσα της Αγγλίας το παράσημο ανδρείας, που είχαν λάβει από τον Γεώργιο ΣΤ. Το 1974, η «Πατ» εκλέχθηκε πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος «Σύνδεσμος 1974» και το 1983 αντιπρόεδρος της Πανελλαδικής Οργάνωσης «Παναθηναϊκή».

Το 2008, της απονεμήθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής. Τον Ιανουάριο του 2018 τιμήθηκε από την Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών και τον Σύνδεσμο 1974, παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, της συζύγου του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και κορυφαίων στελεχών της Ν.Δ.

