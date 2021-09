Life

Άλιμος: υπερθέαμα με οχήματα αντίκες (εικόνες)

Συλλεκτικά οχήματα, που φθάνουν έως και μισό αιώνα πριν, κέρδισαν τον θαυμασμό των επισκεπτών στην εκδήλωση Alimos Classic Car Sunday.

Μια εντυπωσιακή έκθεση με σπάνια αυτοκίνητα αντίκες παρουσιάστηκε στον παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου.

Αυτοκίνητα ιστορικά και σπάνια, με το νεότερο να είναι 30 ετών, κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου, μισό χιλιόμετρο θάλασσας από τη μια και πράσινου από την άλλη, έγιναν το αντικείμενο ενδιαφέροντος όσων επισκέφτηκαν την εκδήλωση Alimos Classic Car Sunday.

Ιδιαίτερο τόνο στη γιορτή, μεταξύ άλλων κλασικών αυτοκίνητων, έδωσαν και πέντε ιστορικά στρατιωτικά οχήματα χρονολογίας 1941 έως 1953.

Ξεχωριστή ήταν δε η στιγμή όταν πάνω από 160 αυτοκίνητα κόρναραν παρατεταμένα. Οι οδηγοί τους χαιρέτησαν το κοινό ανάβοντας τα φώτα κατά τη δύση του ηλίου.

Την επόμενη Κυριακή στον ίδιο χώρο έχει σχεδιαστεί μία αντίστοιχη εκδήλωση για τους φίλους της μοτοσυκλέτας.

